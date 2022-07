Murió Paul Sorvino, otro de los reconocidos actores de «Buenos Muchachos»

El popular actor Paul Anthony Sorvino falleció este 25 de julio a los 83 años de edad. Reconocido a nivel mundial por su papel de Paul Cicero en “Buenos muchachos” (Goodfellas), fue recordado en las redes y en los medios de todo el mundo con gran dolor, a dos meses de la muerte de Ray Liotta, uno de los protagonistas de la película de Martin Scorsese.

La noticia fue difundida en las últimas horas por su representante, quién notificó que en el momento de su fallecimiento se encontraba a su lado, su esposa Dee Dee Benkie.

Hasta este momento, se desconoce la causa de su muerte. Sin embargo, su representante informó que murió en la Clínica Mayo en Jacksonville de Florida, y que el actor venía arrastrando problemas de salud en los últimos años.

I am completely devastated The love of my life & the most wonderful man who has ever lived is gone . I am heartbroken ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0wBSG3uTgD

A través de su cuenta de Twitter, Dee Dee Sorvino expresó un inmenso dolor: “Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que jamás haya vivido se ha ido. Estoy desconsolada”.

Su hija Mira, reconocida actriz, también lo recordó con profunda emoción: «Ha fallecido mi padre el gran Paul Sorvino. Mi corazón está desgarrado: una vida de amor, alegría y sabiduría con él ha terminado. Era el padre más maravilloso. Lo amo tanto. Te envío amor en las estrellas papá mientras asciendes».

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.