Música, teatro y humor: la agenda de espectáculos para este fin de semana

No te pierdas en Bariloche

«Tranqui 120»

Humor en Biblioteca Sarmiento

El dúo de teatro, humor y música formado por Rodo Fernández y Mamo Gutiérrez vuelve a presentarse este viernes, a las 21, en la Biblioteca Sarmiento con un espectáculo que hace reír, reflexionar y otras sensaciones en el cuerpo que aún no sabemos bien cómo definir. Desde hace más de 6 años Tranqui 120 ofrece obras de teatro que parecen conciertos musicales y conciertos musicales que parecen obras. Tal vez la imposibilidad de poner en palabras “lo que hace” Tranqui 120 se deba a que ambos actores mezclan en cada presentación la actuación, el canto, la danza y la improvisación con el público generando un híbrido tan disfrutable como inclasificable.

Teatros

Ámbito Histrión

“LATE”

Teatro de máscaras

Este viernes a las 22 sube a escena “LATE”, la puesta surgida de las entrañas de un taller de Máscaras Teatrales realizado en el año 2021. Actrices y actores trabajaron en la creación de monólogos desde la verdad que cada Media Máscara les fue contando. ¡La Máscara viene a ocultar para dejar revelar la verdadera esencia del personaje! ¡Quién porte esa máscara hará surgir la visceral verdad que ella quiere contar! Personajes únicos y maravillosos, compartiendo con el público escenas desopilantes y divertidas. ¡Dos actrices, un actor, tres personajes, tres historias! ¡“LATE” es una propuesta teatral original y única!

Actúan Eli Nahuelcheo, Gabi Guerra y Leo Elosú. Con dirección y puesta en escena de Santiago Salaburu.

Entradas anticipadas $ 800, en puerta $ 1000. Reservas: 2995115705.

“¿Y usted quién es?”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, se presenta “¿Y usted quién es?”, de la compañía neuquina Crash Teatro. Una obra que indaga sobre quienes somos, ¿por qué decimos lo que decimos? Con un humor absurdo y creando momentos que se van recortando y montando, uno sobre otro, sin una única historia lineal que las atraviese. Un texto exquisito que te mantiene atrapado en todo momento.

Actúan Verónica Fallik, Ariel Azcurra, María Eugenia Allub y Juan Fontana con dirección de Pablo Todero.

Entradas al 299 4530771.

“Criaturas”

Café concert

Este sábado, a las 23, Crash Teatro presenta “Criaturas”, un café concert donde no vas a parar de reír: noches de monólogos en el Bar del Teatro. Entrada general: $600. Reservas al 0299-154530771.

Ambito Histrión

Chubut 240, Neuquén

Deriva Teatro

“Próximos”

Teatro

El elenco Aguilamora presenta “Próximos”, este sábado a las 21:30. Una propuesta que desarrolla el vínculo oscuro que se mantiene entre vecinos contiguos. Actúan Verónica Cardoso y Juan Pablo Ríos. Dirección general de Verónica Martínez Durán.

“Terca”

Este domingo, a las 21, el elenco Aguilamora escénica, bajo la dirección de Verónica Martínez Durán, presenta TERCA. Ponen el cuerpo en escena Verónica Cardoso y Soledad Vargas

Una pieza que reúne textos, coreografía, proyección, tecnología así como, elementos ortopédicos y otros propios de la pintura.

Deriva Teatro

Sarmiento 841, Neuquén

Te.Ne.As.

Carpa Diem

Este viernes, a las 20:30, sube a escena, Carpa Diem, presentado por “Tengo una idea”.

Bono contribución: $750 anticipadas y $900 en puerta. Reservas y anticipadas: 2944622961.

«Tatu”

Teatro

Este sábado, a las 21, vuelve a escena “Tatu”. Actúan Zooxi Elizalde y Camila Trinca Diez. Dirección y dramaturgia de Ale Carnevale. Reservas a pagar en puerta ($900) y anticipadas ($800) al +5492995291623

Para adquirir las entradas

Pago en efectivo a cualquiera de las integrantes del elenco

Pago por Mercado Pago:

0000003100092124646958 (Cbu).

Somos arte, somos cultura

Artistas Unidxs de Centenario

Este domingo a las 20:30, se presentarán los artistas Caro Luz, Javier Vilar, Manu Mu y Fiorella Contreras.

Bono contribución anticipada $800, en puerta $1000. Reservas: artistasunidosdecentenario@gmail.com.

Te.Ne.As

Leguizamón 1785, Neuquén

Club de Arte El Biombo

“Niebla o el cielo entre los pies”

Clowns

Este viernes, a las 21, se presenta en el espectáculo de clown para jóvenes y adultos “Niebla o el cielo entre los pies”. Creación e interpretación de Gabriela Ottogalli/Katanga Teatro.

Katanga Teatro, grupo de teatro que nace en Río Negro y reside en Chiapas, México, de la mano de Gabriela Ottogalli, regresa a la región con sus propuestas cada año. En esta ocasión con el proyecto: “Con todo y todo: Ponte la nariz” que consta de talleres de Clown y presentación del espectáculo: “Niebla o el cielo entre los pies”. Es un espectáculo creado e interpretado por Gabriela Ottogalli que cuenta en Argentina con la asistencia técnica en iluminación, sonido y dispositivos escénicos de Dio Fernández y Coca Natalia Roteño.

Reservas al teléfono fijo 4425832.

“Carpa Diem”

Clowns

Este domingo, a las 17, el grupo “Tengo una Idea” de El Bolsón presentará su espectáculo de clown para toda la familia “Carpa Diem, disfruta la amistad”. Dos payasas se pierden camino a la montaña. Lo más importante no es llegar, no es el camino, lo más importante es estar “con tu amiga”. Actúan Maia Lopardo y Gabriela Greizerstein. Dirección: Adrien Vanneuville. Entrada anticipada $600, en puerta $700. Reservas al teléfono fijo 4425832.

Club de arte El Biombo

Rodhe 1454, Roca

Música

Noe Pucci & The Never Eaters

Ahora separados

Este viernes, a las 22, Noe Pucci en Walsh (Rivadavia 325, Cinco Saltos) y el sábado, en el mismo lugar, pero a las 24, The Never Eaters y su Gira Inabarcable. The Neber Eatres son Diego “Countryman” Con (bajo), Isaac “Yiddish” Nun (guitarra) y Simon “Peter” Molina (batería).

Rafo Gri, Wilson Maza & Aby

En El Arrimadero

Este sábado, a las 22, vuelven al escenario de El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén) los músicos Rafo Grin, Wilson Maza y Aby para estrenar un nuevo espectáculo que recorrerán canciones de los tres discos editados de Rafo Grin.

Además, los artistas compartirán dos nuevas canciones creadas para este formato e interpretarán algunas de los músicos que tanto admiran.

Al guitarrista Rafo Grin, lo acompañará Wilson Maza en teclados y coros y Aby, que se suma para embellecer las partes vocales y la percusión en esta nueva etapa musical de Rafo.

Las entradas tienen un valor de $1000.- adquiriendo anticipadamente al 2994160858 (Rafo) Mediante transferencia bancaria o mercado pago.

En puerta tendrán un valor de $1200.

Festival de los Clanes

Ciclo de recitales

Este sábado, a las 21, en el espacio BICI (Av. Menguelle 575, Cipolletti), primer piso de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, se llevará a cabo el segundo recital organizado por la Agrupación de Musiques del Valle (AMVA).

“El festival de los clanes” será un ciclo de recitales que cuenta con la característica estética de varieté musical con bandas de diferentes géneros en cada encuentro. En esta ocasión, se presentarán las bandas Blackers (psicorock) ,El grito de los mudos (rock alternativo) y Donde los arqueros no llegan (hard rock)

Entradas: 600 pesos en puerta, 500 pesos anticipadas en el local Clave de Sur (Miguel Muñoz 72 , Cipolletti).

Sinfónica del Neuquén

Conciertos Strauss & Beethoven

Este viernes a las 21 la Orquesta Sinfónica del Neuquén se presentará en Cine Teatro Español de Neuquén. Bajo la dirección del Mtro. Andrés Tolcachir ofrecerá el siguiente repertorio:

Beethoven: Obertura “Coriolano” Op. 62; Richard Strauss: Concierto para Corno n°1 Op. 11 Solista Gustavo Berri; Beethoven: Sinfonía n°8 Op. 93.

Entrada general: $800. Disponibles a la venta en Cine Teatro Español (Av. Argentina 235) y en TodoMúsica (Av. Argentina 261).

India Pepper & Conjuro Eterno

Bandas tributo

Este sábado, a las 22, en Club de Arte “El Biombo” (Rodhe 1454, de Roca) harán su show las bandas India Pepper Ale y Conjuro Eterno con sus tributos a Red Hot Chili Peppers y Rata Blanca, respectivamente. Entrada anticipada $800 y en puerta $1000. Se adquieren en Hey Jude (Italia 1541, Roca).

El Canto del Afilador + Uppercut

Este sábado, a las 21, en Espacio Cultural Orillas de Neuquén, se presentarán los espectáculos El Canto del Afilador, de Verónica Padín y Maximiliano Poles y Uppercut, de Cecilia Pérez y Sebastián González.

La poeta Verónica Padín y el músico Maximiliano Poles con la obra experimental El Canto del Afilador nos propondrán una experiencia sonora en vivo.

La pieza de escucha fue lanzada en diciembre del año pasado por la plataforma Spotify bajo el nombre de El Canto del Afilador. Monólogo sonoro en seis movimientos. En esta ocasión lxs artistas compartirán con el público el trabajo creado a lo largo de todo el 2021.

Uppercut es un trabajo literario, musical y visual, realizado en el transcurso del 2021 y 2022, por Sebastián González y Cecilia Pérez. Es una invitación a un recorrido otro, un recorte que es también sólo una lectura posible, expresada en una conversación entre texto, voz, sonido e imagen. El “texto” nuevo relata un paulatino abandono del habitar los espacios conocidos, los territorios humanos, y nos traslada, visual y auditivamente, a posibilidades del habitar animal. Quizá sea, simplemente, un relato de la supervivencia.

Entradas a 500 pesos con reserva previa al 299 5242975.

Daniel Sartori

En Roca

Este viernes, desde Buenos Aires llega Daniel Sartori, reconocido músico solista y compositor. Ha trabajado y compuesto para grandes artistas como Jorge Drexler, Abel Pintos, Axel y Soledad Pastorutti. Su música tiene vuelo propio y fusiona los géneros indie, pop, jazz y música popular.

A las 21 en Dinamo Cultural (Ruta 22 y Ruta 6, Roca). La entrada es libre y gratuita y pueden reservar al 1126407396.

Gustavo Giannini Quinteto

En Roca

Este sábado se presentan en Dinamo Cultural, Gustavo Giannini Quinteto, fusión instrumental donde predominan el funk y la música disco. Con un recorrido de 20 años, la banda ha tenido el gusto de tocar junto a Litto Nebbia, Willy Crook, Chango Spasiuk y Lisandro Aristimuño, entre otros.

A las 21 en Dinamo Cultural (Ruta 22 y ruta 6. La entrada es libre y gratuita. Pueden reservar al 1126407396.

Fundación Cultural Patagonia

“Una canción de novela”

En Roca



FCP presenta una nueva función de la exitosa producción “Una canción de novela”, un espectáculo que reúne a las más clásicas canciones de las telenovelas argentinas de la década del 70’ hasta la actualidad. El repertorio, que incluye baladas, tango, rock y diversos géneros musicales, será interpretado por Popular FCP y Artistas FCP en música, canto y danza. La propuesta subirá al escenario del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca, este viernes a las 21.

El programa contiene “Quereme, tengo frío” (de la novela “Piel naranja”), “Taxi mío” (“Rolando Rivas, taxista”), “La extraña dama”, “Juntos para siempre” (“La banda del Golden Rocket”), “Abrázame” (“Nano”), “Cien años” (“Argentina, tierra de amor y venganza”), “Todo cambia” (“Montaña Rusa”), “Cambio dolor” (“Muñeca brava”), “Resistiré”, “Gasoleros”, “Y qué” (“Padre Coraje”) y “Una lágrima sobre el teléfono” (“Una voz en el teléfono”), entre otras.

Los arreglos musicales son de Juan Andrés Rivero; el vestuario de Claudio Clozza y la puesta en escena de Tato Cayón y Karina Acosta.

“Encuentro de Coros FCP”

En Roca

Los tres Coros de FCP: el Coro Femenino, el Coro de Niños y Adolescentes y el Coro FCP, compartirán el escenario del Auditorio “Ciudad de las Artes” (Rivadavia 2263) de Roca, este sábado, a las 21, en el Encuentro de Coros de FCP.

Pepino y Chocolate

En Roca

FCP presenta la obra “Pepino y Chocolate: Feliz cumpleaños, abuelita”, este sábado a las 17, en el Hall del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca, en el marco del ciclo “Sábados en familia”. El elenco está compuesto por Romina de Blas y Luciano Batalla bajo la dirección y puesta en escena de Tato Cayón.

Ballet Río Negro

En Allen

El Ballet Río Negro FCP actuará en Allen, este sábado a las 21 en el Teatro Municipal.

El Ballet Río Negro FCP presentará piezas clásicas, contemporáneas y de tango, en distintos estilos: estilizado, tradicional, contemporáneo, en zapatillas de puntas, zapatos.