Por qué Darín mencionó a Bariloche en una entrevista tras obtener el premios Globo de Oro

Luego de ganar el premio Globo de Oro por «Argentina, 1985» a la Mejor Película Extranjera, el actor Ricardo Darín fue entrevistado por una periodista y durante la charla, destacó un plato de un restaurante en Bariloche. Fue en Los Ángeles durante la 80 edición de los galardones entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

En un momento, le preguntaron «¿qué plato le recomendaría a cualquier gringo que no conoce Argentina?». «No podría recomendarle nada porque no van a tener oportunidad de probar ningún plato de mi mujer que cocina como los dioses. Todo lo convierte en la versión más elevada de ese mismo plato. Y te puedo nombrar tres cosas», dijo Darín, con una sonrisa.

Destacó que su esposa, Florencia Bas, «copió -o más bien rediseñó- unos malffatis de remolacha. Increíbles. Y lo copió de un lugar que se llama El Almacén en Bariloche. Excelente». De esta forma, el actor se refirió a un restaurante ubicado en cerro Catedral.

Sucede que, junto a su familia, visita Bariloche con frecuencia. Su hijo, «el Chino», ha posteado fotos con equipo de esquí, con la leyenda: ‘Gozando con la banda loca en el cerro Catedral’, que difundió a través de las redes sociales.

«Hace muy bien todo -continuó-: unos hongos con roquefort gratinados, el guiso de lentejas, carne con papas y cebolla». Y finalmente bromeó: «Y se me está haciendo agua a la boca. Tengo mucha hambre. Me acabo de dar cuenta. Me tengo que ir».