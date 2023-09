Quemacasas llega con su poesía y música a la Biblioteca Sarmiento en Bariloche

Cada músico se concentra en su instrumento. Prueban el micrófono, verifican el sonido y cuando todos parecen estar preparados, el ensayo comienza. “El río se lleva todo lo que pudo ser. El río te deja todo lo que quiero ser”, canta Ramiro Casas y concluye: “Es el mismo río que se llevó a Santiago” (por Maldonado). Cuando irrumpe el silencio, los integrantes de la banda se miran satisfechos.

La concentración que demanda cada canción se alterna con charla, risas y mate. Cada sábado a la tarde el quincho de una casa en el barrio Villaverde, al este de Bariloche, se convierte en una sala de ensayos. Con poco más de un año de existencia, la banda Quemacasas prepara las 13 canciones que presentará en la Biblioteca Sarmiento el próximo 8 de septiembre.

El grupo está conformado por Casas en guitarra, voz, poesía y música; Guillermo Andreani, en guitarra y bajo de seis cuerdas; Juan Capalbo, en batería y percusión; Leonardo Cesana, en bajo; Marcos Radicella, en teclados y, Sebastián Lema en pedal steel, lap steel y guitarra.

“¿Cómo nace todo esto? Ramiro tomaba clases con un profesor de guitarra. Una tarde, me dijo que tenía algunos temas. No solo me los tocó sino que me los cantó. Eran hermosos y pensé que no había por qué desperdiciarlos”, confió Lema.

Así se fue conformando Quemacasas con algunos integrantes de la Banda Sonora de Películas que No Existen. Poco después, sumaron un baterista que aporta su impronta.

“Ramiro es una máquina de escribir letras. Y son comprometidas, poéticas y tienen una métrica distinta. Estoy en la música desde hace unos 40 años y nunca vi a alguien que componga así”, afirmó Lema.

Con cada canción de Casas, los integrantes del grupo van sugiriendo arreglos hasta llegar al producto final. El cantante reconoció que “al no tener conocimientos musicales, las canciones rompen las estructuras y no siguen ninguna norma”.

Las 15 canciones de la banda tienen una base fuerte de rock, con una fuerte reminiscencia a la música de los 90, algo del tango, la milonga y el folk indie. “Hay raíces del rock. De ahí venimos aunque cada uno tiene sus influencias. El pedal Steel y el lap steel lo vuelve más country. Tiene una sonoridad medio americana. La sonoridad rompe con el esquema tradicional del rock”, indicó Andreani.

Cuando se consulta a los integrantes de la banda por el nombre “Quemacasas”, recuerdan un incendio en un bungalow de Radicella en el momento en que nacía el grupo. Pero también se sienten identificados con una frase del filósofo italiano Giorgio Agamben: “Tal vez las casas, las ciudades ya se han quemado, no sabemos desde hace cuánto tiempo. En un gran incendio que hemos fingido no ver. Todo lo que queda de algunas de ellas son trozos de pared. Y sin embargo, los cubrimos tan cuidadosamente con yeso blanco y palabras mentirosas, que parecen intactos”.

Radicella insistió en el planteo de Agamben respecto a cómo se destruye el medio ambiente. “Es muy pesimista y dice que no nos interesa. Nos sirvió para darle un perfil. Las letras de nuestras canciones tienen mucho que ver con la naturaleza, con el río, la montaña”, afirmó el tecladista.

“Lo que el río nos deja” es el último trabajo de la banda. “El río trae, inunda, ahoga, inventa historias… En una recorrida por el Museo de la Memoria en Buenos Aires exhibían la foto de Santiago Maldonado con la leyenda: ‘No fue el río´. Así nacieron una secuencia de acordes a la que le fuimos dando forma”, contó Casas.

La banda exige horas de ensayo que se combinan, como pueden, con las actividades laborales (alejadas por completo de la música). Más allá las distintas influencias de cada uno de los músicos, la banda ha logrado una identidad sonora. “Tiene un hilo conductor estético que se dio naturalmente. Este proyecto fue creciendo solo”, celebró Andreani.

Quemacasas se presenta el 8 de septiembre en la Biblioteca Samiento a las 21. Juan Pablo Fernández, guitarra y voz de Pequeña Orquesta Reincidentes y de Acorazado Potemkin, es el invitado especial.

La entrada cuesta 2500 pesos; socios y jubilados pagan 2000 pesos.