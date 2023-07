Así será la película que Peter Lanzani dirigirá y protagonizará sobre Luca Prodan

Peter Lanzani debutará como director. Dirigirá una película biográfica del ícono del rock argentino Luca Prodan. También será el encargado de personificar al músico.

Peter Lanzani protagonizó películas y series como “Argentina, 1985”, “El ángel”, “El clan”, “4X4”, “Un gallo para esculapio”, entre otras.

Según Variety, la película de Peter Lanzani sobre Luca Prodan recorrerá los primeros años de la figura del rock argentino de los 80, educado junto al rey británico Carlos III en el internado Gordonstoun de Escocia. También su rol como ejecutivo de Virgin Music en Londres, la fundación de Sumo, el suicidio de su hermana Claudia, entre otras situaciones.

En el film se retratarán los inicios de la primera banda de Prodan: The New Clear Heads. Su nombre se trató de un juego de palabras que resumía un momento histórico relacionado al miedo al armagedón nuclear en Europa.

La producción también pondrá el foco en las principales adicciones del artista nacido en 1953 en Roma, Italia, y fallecido el 22 de diciembre de 1987 en Buenos Aires de forma prematura, cuando solo tenía 34 años, recalcó, a su turno La Nación en su página web.

En la película que Peter Lanzani protagonizará sobre Luca Prodan estarán Armando Bo y Luis Ortega como productores ejecutivos del film. Por último Lanzani y Martín Fisner estarán a cargo de la realización del guion de la película.

Ricardo Mollo recordó la muerte de Luca Prodan

Invitado al programa radial Perros de la calle, Ricardo Mollo recordó la muerte de Luca Prodan.

“Llegamos ahí a la casa a San Telmo, creo que llegué con Timmy y con Germán. Yo lo levanté y estaba la mitad del cuerpo en el colchón y la otra mitad en el suelo, él dormía en el piso en un colchón, entonces lo levanté, ya frío, con el cuerpo duro, y lo acomodé arriba del colchón«, relató en una entrevista brindada en abril.

«Estaba tan frío que le apoyé mis manos en el pecho para calentarlo. Fue muy fuerte… El muñeco, ¿no? Era lo que había quedado de él, porque ese tipo ya no estaba ahí, no estaba, ‘acá no hay nadie’. Creo que fue una de las cosas más dolorosas que me pasaron. No pude decirle al cuerpo ‘quedate tranquilo’. Se precipitó todo muy rápido”, relató el artista.