Sonidos del Sol, la orquesta barrial de Plottier que abre puertas y estimula la diversidad cultural

Sonidos del Sol es una orquesta de Plottier que incluye a todos los miembros de una familia. Hoy, cuenta con casi 200 inscriptos, entre niños y niñas de 7 años y mayores de 18 años, quienes se forman, se educan, aprenden a tocar instrumentos que se convierten, a la larga, en una salida laboral. Según dice el director de la orquesta, Javier Chaparro, “Sonidos del sol levanta las banderas de la igualdad, del respeto por los pueblos originarios y la diversidad cultural y reconoce al espacio musical como una herramienta de emancipación y cambios sociales sólidos y saludables”.

El proyecto funcionó de manera autónoma y voluntaria durante tres años. El crecimiento fue notable, pues cada vez más familias se acercaban a formar parte y su carácter social y comunitario abría puertas que la impulsaban a continuar creciendo. De este modo la Orquesta Sonidos del Sol se fue constituyendo en un símbolo cultural indudable. El por entonces intendente Andres Peressini, convocó, en 2018, a los referentes del proyecto y juntos municipalizaron la orquesta.

Hoy, la orquesta trasciende ampliamente el ámbito musical para generar grandes impactos en los ámbitos familiares y culturales convirtiéndose, además, en un espacio de prevención, de promoción, un espacio de encuentro e identificación.

La orquesta será parte, desde este miércoles, del encuentro de bandas de Argentina y Chile que tendrá lugar en Plottier. Es parte del MOLPA (Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia) y como tal es que será parte de este encuentro y del que sucederá en noviembre en La Serena, Chile.

Orquesta Sonidos del Sol, de Plottier.

Su ingreso al MOLPA se dio en 2019, año en que fue reconocida y aceptada para formar parte destacando su carácter social y familiar, pero también el gran nivel musical que han alcanzado.

En diálogo con RÍO NEGRO, Chaparro, zapalino de nacimiento, pero afincado en Plottier desde hace diez años, cuenta la historia de esta particular orquesta y anticipa su participación en Plottier y en Chile.

P: ¿Cómo se siente ser reconocido a nivel nacional por tu labor con la orquesta?

R: Soy el director de la orquesta municipal Sonidos del sol, a la vez soy el presidente del MOLPA (Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia) y a la vez soy el coordinador provincial de “Música en Bandada”, del Ministerio de culturas de Neuquén. Todos los años se hace el MOLPA en diferentes puntos de la Patagonia: lo componen Sonidos del Sol de Plottier, una orquesta de Lamarque, una orquesta de Cipolletti, una orquesta de Viedma, una orquesta de Río Turbio, una orquesta de Trelew, una orquesta de Esquel y una orquesta de San Martin de los Andes; de Osorno (Chile).

Este año somos anfitriones aquí en Plottier. Dentro del MOLPA se define la orquesta que va a viajar como representante del país. Allí está la COLCHI (Corporación de orquestas Latinoamericanas de Chile). Es recontra importante para nosotros. Empezamos en 2019 a ser parte del MOLPA, la nuestra es la orquesta más nueva: será los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Serena Chile. Es un orgullo y un placer para nosotros representar al país.

P: ¿Cómo fue tu trabajo con el grupo hasta acá?

R: Todo empezó el 11 de noviembre de 2015 en el barrio Bardas Soleadas, de Plottier (ex Toma Alzogaray). Empecé solo, durante tres años como único profe, pidiendo donaciones e instrumentos en la radio, empecé como un taller de guitarra y al ver que no tenían instrumentos, fui hasta mi casa y busqué los que tenía: bombo, guitarra, charango, acordeón, flauta melódica y lo que tenía en casa. Empecé a darle clases también a la familia, fue enseñarle música también a ellos. Fue creciendo y la orquesta y tocamos en varios lugares. Fuimos reconocidos en la localidad y en la provincia. En 2018, la municipalidad nos llamó para municipalizar la orquesta. Entonces estaba Andrés Peressini como intendente, fue una forma de jerarquizar la orquesta. Pude conseguir más profes con sueldo pago, más instrumentos, el reconocimiento como director también y espacio físico. La orquesta empezó a crecer mucho.

P: ¿Cuántos profesores te acompañan en el proyecto?

R: Los profes que me acompañan en el proyecto son María Ruiz (coordinadora de la orquesta), Natalí del Pino (ayudante de catedra), Natalí Castillo (canto popular), David Maureira (bajo, guitarra y violín), Joaquín Gutiérrez (vientos andinos y charango), Florencia Olate (percusión latinoamericana), Fausto Figueroa (violonchelo) y Fernanda Sandoval (teclado).

P: ¿Cuántos alumnos forman parte de la orquesta?

R: Hoy la orquesta tiene más 180 inscriptos, lo que nos dio el trabajo de dividir la orquesta inicial, intermedia y de adultos. La inicial son niños y niñas de 7 a 11; la intermedia de 12 a 18 y de 18 en adelante, adultos.

P: Ha sido ardua respecto a la obtención de instrumentos ¿Cómo está el tema ahora?

R: Todos los años le pedimos instrumentos al municipio. También recibimos instrumentos de “Música en Bandada” y del “Programa Chazarreta” de Nación. Somos miembros del programa nacional de orquestas

P: ¿Por qué se te ocurrió estar al frente de una orquesta juvenil?

R: Primero no lo había pensado como orquesta. Quería entregarle a la localidad y a la vida todo lo que me genera la música a mí y lo que es capaz de hacer la música en las personas. La música me dio una herramienta importante que es mi trabajo y sacarme de lugares “jodidos” en la juventud. Estoy convencido que a través de la música se puede mejorar la vida, podemos hacer prevención, promoción de la identidad cultural, entre otros aspectos que son buenos. Le quería mostrar a los jóvenes que a través de la música tienen posibilidad de crecer, seguir y trabajar.

P: Sé que están en el MOLPA y que Plottier será sede del encuentro de bandas entre Argentina y Chile

R: Se va a desarrollar en Plottier del 21 al 25 de septiembre vamos a recibir a las orquestas que te nombré, vamos a recibir a la Orquesta de las Américas de Chile (es muy buena) y que hará la apertura; Tunquelen de Garín (Buenos Aires), serán cuatro días de mucho trabajo. Las orquestas irán a las escuelas para dictar talleres didácticos, diez orquestas que irán a diferentes escuelas.

Haremos una radio abierta en el predio ubicado junto a la sala de arte, para que los jóvenes puedan compartir distintas temáticas, vamos a poner un pequeño escenario donde van a tocar. Desde Chile va a participar el muralista Patricio Madera, que es reconocido en el continente por su trabajo sobre los pueblos originarios, sobre la temática de la música latinoamericana. Todo el MOLPA va a plasmar dos murales móviles sobre la temática que será “Reencuentro”, vamos a compartirlos en todos los establecimientos públicos de Plottier.

Todas las noches habrá conciertos de las orquestas que se desarrollarán en el predio de expo Plottier y en el final, vamos a trabajar la “cueca neuquina” como temática, que estuvo como mucho tiempo como perdida para revalorizar nuestra música madre. Hace más de 300 años que se toca, vamos a capacitar a todas las orquestas para que conozcan nuestra música. Para le cierre, vamos a invitar a una cantora de Varvarco, doña Esther Castillo y a Atilio Alarcón.

P: ¿Cómo se preparan para el viaje a La Serena?

R: Eso será del 10 al 12 de noviembre, estamos recontra entusiasmados. Todavía no empezamos a gestionar el transporte, aunque suponemos que la municipalidad nos va a dar el colectivo para que podamos hacer ese viaje. Vamos a representar no solo al MOLPA, sino a la provincia de Neuquén y la localidad de Plottier. Sera un encuentro bellísimo.