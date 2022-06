«Spider-Man: sin camino a casa» se reestrenará en cines con una versión extendida

«Spider-Man: sin camino a casa» fue el cierre de la trilogía del superhéroe de Marvel protagonizada por Tom Holland. Su rendimiento en taquilla fue sobresaliente y se anunció un regreso a los cines con una versión extendida.

La expectativa fue enorme, debido a que el público ansiaba encontrarse con los tres Spiderman en la pantalla, interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, los protagonistas de las anteriores entregas.

Finalmente, eso sucedió y logró convertirla en una de las producciones de Marvel y Sony más exitosas: alcanzó el sexto puesto dentro de las películas más taquilleras en la historia de la industria cinematográfica.

Es por eso que ahora regresa a las pantallas, pero con una versión extendida, este próximo 2 de septiembre. De momento, este nuevo montaje se estrenará en Estados Unidos y Canadá pero anunciarán más países esta semana.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! @SpiderManMovie pic.twitter.com/IJbDTjNG1J