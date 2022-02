Tres actrices serán las conductoras de la gala de los Oscar de Hollywood

La 94ª edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood, una gala que tendrá lugar el domingo 27 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, tendrá por primera vez desde 1987 a tres personas en la conducción y ellas serán mujeres: Regina Hall (“Shaft”), Amy Schumer (“The Humans”) y Wanda Sykes (“The Other Two”).

Así lo comunicó el sitio Variety y recordó que el último trío en presidir la ceremonia lo formaron aquel año Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan, y que este último también estaba nominado por escribir el guion de “Cocodrilo Dundee”.

La ceremonia estará dividida en tres segmentos de una hora de duración y cada una de las presentadoras conducirá uno de ellos, lo que significa la valoración del trabajo femenino al frente de una fiesta que será observada por millones de televidentes a través del mundo.

Introducing your 94th Academy Award hosts: Regina Hall, Amy Schumer, and Wanda Sykes.



Tune in to @ABCNetwork to watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 27 at 8e/5p! pic.twitter.com/gBuN4kVkEX