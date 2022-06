Un universo sonoro hecho de electrónica: Peces Raros llega a Neuquén para presentar «Dogma»

Peces Raros, el dúo platense conformado por Lucio Consolo y Marco Viera, llega por primera vez a Neuquén para presentar “Dogma”, su último disco, este viernes a las 23 en Pirkas (Santiago del Estero 883). Estarán acompañados por Agus Hernalz y Lucio Enríquez en formato DJ set.

DØGMA llega como un quiebre, sostiene la banda en un texto de prensa: “Ya no suena la sala de ensayo, los fills de batería en un gran estudio o la avalancha de texturas rugosas de las guitarras. La electrónica ganó el round sonoro y abre la puerta a una estética de pulcritud. Una música de diseño en donde la canción retoma el protagonismo y propone el tiempo de la música. En este espacio de estudio / laboratorio Peces Raros encuentra la herramienta para potenciar la canción, brindando a cada una de ellas su propio peso específico. Es así que se configura un álbum versátil de 10 canciones singulares unidas por un hilo invisible”. Así, DØGMA es tanto un sonido como una forma de hacer canciones y, para Peces Raros, un nuevo paso en su inquieto camino.

Formada, conformada y consolidada en La Plata, Peces Raros es una banda que se caracteriza por su movimiento. Su sonido, atravesado por sintetizadores, guitarras y texturas electrónicas, es impulsado por el deseo de hacer bailar a la gente. Peces Raros propone un show en-continuo en modo set, que dialoga de manera transversal con las formas propias de la era digital.

En diálogo con RÍO NEGRO, Lucio Consolo (composición, voz, guitarra y sintetizadores) adelantó algo de lo que se escuchará esa noche:

P: ¿A que le cantan esta vez?

R: Uno no le canta a algo, o a una sola cosa, uno a veces canta porque sí, a veces no sabe a quién le canta, uno a veces no sabe por qué canta.

Sin duda un material indisociable del canto es la emoción, y en ese sentido todo puede jugarse ahí. Un afecto, un pensamiento, una persona, un sonido, un silencio, alguien que no está, cualquier cosa puede ser un impulso y una interferencia, ambas valiosas.

P: ¿Cómo están asumiendo esta etapa, en cuanto a lo musical?

R: Algo que hemos hecho en este último tiempo es cambiar nuestro paradigma de producción. Antes partíamos de la sala, del ensayo, ahí trabajábamos los arreglos, y después íbamos al estudio a grabar. Ahora, al trabajar la canción directamente en estudio, al modificar la manera de formular, nos encontramos en un retorno a la canción. Es por eso que, en “Dogma”, nuestro último disco, la electrónica aparece de muchas maneras, no sólo sujeta a una dimensión bailable, sino también como paisaje sonoro, como evocación, o como medio. Trabajamos las canciones como finalidad, como aquello primero y último.

P: ¿Qué hay de las letras?

R: En “Dogma” las letras van para muchos lados, es decir, nunca buscamos un concepto en las letras y mucho menos uno unificador. En lo personal, creo que se trata de cuánto no decir de lo que se quiere decir, de ir evadiendo e ir afrontando al mismo tiempo; que lo que no estás diciendo sea tan importante como lo que estás diciendo. Las letras siempre son una mezcla de qué uno está leyendo, cómo uno se siente, qué pasa alrededor, básicamente en cuál estás.

P: ¿Cómo es hacer música con sintetizadores?

R: El sintetizador tiene algo inmenso y es que te permite crear sonidos, entonces a medida que te vas metiendo también te vas encontrando. Después, hay otro costado que es completamente normal, es decir, una vez que entendés cómo funciona es cómo hacer música con una guitarra y muchos pedales.

P: Guitarra, teclado, sintes… ¿el público responde como si se tratara de una fiesta electrónica?

R: Nuestro show está pensado como una fiesta de electrónica o al menos un set de electrónica, entonces hay muchos recursos musicales que tienen que ver con ese mundo, pero también tenemos guitarras, batería acústica, bajo tocado, entonces hay momentos donde de un techno apareces en un riff con guitarras y bata y eso genera un efecto, pasar del frío de las máquinas al calor de la madera es un recurso que nos encanta.

Dos «peces raros». Marco Viera y Lucio Consolo

P: ¿Cuáles son sus expectativas respecto del publico neuquino?

R: Es la primera vez que vamos allá después de muchos años y la verdad es que eso siempre genera una expectativa. Estamos con muchas ganas de tocar allá hace tiempo. Sabemos que hay mucha movida electrónica y tenemos muchos amigos de allá.

P: Los públicos son diferentes en cada lugar del país, ¿es así?

R: Cada ciudad tiene su onda, y la gente es la que le da esa onda, así que sí, son diferentes.

P: ¿Cómo vivieron la colaboración con Trueno? ¿Habrá otras?

R: Muy bien, la verdad que fue una empresa súper interesante para nosotros. Combinar dos mundos tan disímiles como el que habita “Trueno” con el nuestro, fue algo que sonaba osado, pero no menos que atractivo. Después, a medida que avanzamos con “Cicuta” todo devino de una manera muy natural, con mucha gracia. “Trueno” nos mandó unas vocales y “Jota” unos sintes que imaginó, y de ahí arrancamos. Al tiempo nos juntamos en el estudio y terminamos por encontrar la manera que más nos copaba a todos. Una vez que teníamos la canción empezamos a flashear un videoclip y así fue como terminamos haciendo uno. Hubo siempre mucha onda y un genuino intercambio artístico y eso es lo que más nos cebó a todos.

P: Este tipo de colaboraciones con distintos artistas ¿les interesa mixturar estilos?

R: Creo que siempre es interesante que en una colaboración o en una producción artística haya una tensión, es decir, una dificultad, una incomodidad, algo que tire, que genere un desplazamiento.

Una buena manera de llegar a eso es buscar una mezcla, un choque de mundos, pero con respecto a las colaboraciones, no es algo a lo que acostumbremos, así que no es algo que andemos buscando. Obviamente, más allá de las colaboraciones, siempre nos interesó incorporar estéticas o estilos, de hecho, creo que, en “Dogma”, tomamos prestado y asimilado recursos de muchos lugares que no son nuestro universo habitual.

Las entradas se pueden adquirir en Neuquén Óptica Senso (Perito Moreno 220 local 8); Sauvage (Yrigoyen 124); X-Fit Entrenamiento (12 de Septiembre 935); Nativo Skate Shop (Roca 72). En Cipolletti: Nativo Skate Shop (Yrigoyen 590). En Cinco Saltos: Nativo Skate Shop (Av. Roca 362)

Por sistema: TuEntrada.com