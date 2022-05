«Una semana nada más», el fenómeno teatral que conquistó al país llega esta semana a Neuquén

¡Reír a carcajadas! Esa y no otra es la gran promesa de toda comedia que se precie de tal. Y “Una semana nada más” es de esas comedias que se precian de tal. Por eso, Nicolás Vázquez, productor general de la obra y uno de sus protagonistas, en diálogo con RÍO NEGRO, promete que “se van a reír cada cuatro, seis, ocho segundos”.

“Una semana nada más”, comedia francesa escrita por Clement Michel, que Mariano Demaría, director de esta puesta en escena adaptó en 2018 junto con junto a Nicolás Vázquez, ofrecerá cinco funciones en el Casino Magic de Neuquén, el miércoles a las 21, jueves a las 22, viernes y sábado a las 21 y el domingo a las 20. Las entradas pueden adquirirse en www.entradauno.com, Flipper (Av. Argentina 179) o en boletería de Casino Magic (Teodoro Planas 4005)

Vázquez relató que la obra se centra en el vínculo de una pareja y la singularidad de cada personaje, de lo que les va pasando a lo largo del espectáculo hace estallar de risa al público. Al hablar sobre su papel dijo que su personaje es un hombre inmaduro, atrapado en la preadolescencia, que es un chiquilín y fanático de los muñecos de Disney y Star Wars. Mientras que su pareja, en la ficción y en la realidad, Gimena Accardi, es una maniática de la limpieza y una mujer obsesionada con el orden. Justamente esta contraposición de los personajes es lo que actúa como disparador. “Lo mejor que tiene la obra es el disparador que es una pareja que conviven de forma dispareja. Y eso creo que es lo más gracioso y lo más divertido porque puede pasar en muchas parejas. El tema de la convivencia para muchas parejas no es fácil. Y la gente se siente muy identificada.”, indicó el actor.

También subrayó que el espectáculo se destaca porque “Lo que les puedo decir es que se van a encontrar con una experiencia, con un género nuevo, que es una sitcom, que realmente lo que promete lo da, que es que se rían muy seguido. A veces cada cuatro segundos, seis, siete. Y realmente que se vayan con la energía renovada, que es un poco lo que yo soñaba con el escritor Mariano Demaría (Director de la Obra) cuando hacíamos la adaptación. Decíamos que la gente pueda entrar y ver un espectáculo y que se olvide de los quilombos”.

Vázquez también se refirió a cómo ve el teatro en nuestro país. Opinó que es uno de los mejores del mundo y que no hay nada que envidiarle a las obras extranjeras. “Siempre digo lo mismo: ´Creo que tenemos uno de los teatros más lindo del mundo´. Cada vez que voy a ver a mis compañeros me quedo muy sorprendido del talento y del nivel que tenemos en los espectáculos y lo que es la calle Corrientes es realmente sentirse uno muy orgulloso. Me ha pasado de ir a otros países y ver teatro, que me gusta disfrutar y comparar, porque es inevitable que uno no compare, y siempre uno está acostumbrado a escuchar: ´Uy, viste afuera y viste esto´. Y la verdad que nosotros tenemos un teatro de excelencia y con una cartelera tan increíble y creo que cada vez es más importante”.

Puro agradecimiento

El actor y productor del show aseguró que siente mucho agradecimiento por parte del público cada vez que sube al escenario y resaltó que es una bendición poder trabajar de lo que tanto le apasiona. “Para mí el éxito no es sólo llenar la sala y ser la obra más vista del país; sino que pasa por otro lado. Lo digo siempre en el final del espectáculo: y es poder hacer lo que nos gusta, representar algo tan divertido y hacerle bien a la gente, como una comedia que durante una hora y media se matan de la risa”, precisó y agregó: “La gente se va súper emocionada y riéndose de lo que acaban de ver. Y después, bueno, está la yapa de que, encima que estamos haciendo algo que nos gusta, trabajamos a sala llena. Es todo un agradecimiento, una bendición, lo vengo diciendo hace muchos años, es puro agradecimiento todo. Desde que llegamos hasta que nos vamos sólo agradecemos lo que acabamos de vivir”.

Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas en plena función. (Foto: Gentileza)

