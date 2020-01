“Estamos olvidados”, el reclamo de una vecina de Viedma tras las intensas lluvias

Viedma sintió la última lluvia torrencial de esta semana, pero muchos la sufrieron más.

Es el caso de Marcela Quinteros, que vive en una casa -”exclusivamente de cartón”- en el barrio Unión, una ocupación detrás del Ina Lauquen.

Ella, con su pareja, conforma una barriada, de unas 70 familias. Lamenta su situación y el estado de su casilla, con sólo “tres chapas y el resto de cartón. Se llovió todo adentro”, cuenta en referencia a las precipitaciones de la última semana que superaron ampliamente los 30 milímetros.

Luego, cuenta su presencia en las oficinas de Desarrollo Social del municipio. “Me atendieron, pero no me dieron nada porque es una toma, y no tengo ninguna tenencia. Estamos olvidados. Antes, por lo menos, me dieron nylon y las tres chapas que tengo”, remata Marcela.

Lleva tres años en el barrio Unión, que se originó en el 2012 con ocupaciones en ese predio, que incluye a la cancha del club Guido.

Marcela no oculta su angustia. “Mis nietos así no se pueden quedarse en la casilla. Las otras, tienen chapas y algunas ya están construidas en ladrillos”, describe.

Cuestiona la presente indiferencia de las autoridades gubernamentales frente a las “tomas” y su “lamentable” situación de vida.