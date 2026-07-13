Cómo hacer la más rica torta de ricota y quinotos en almíbar

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina 0000: 220 gr azúcar común: 250 gr manteca pomada: 125 gr yema: 1 huevo: 1 PARA EL RELLENO: -- ricota: 500 gr azúcar impalpable: 70 gr yemas: 2 ralladura de naranja: 1 almidón de maíz: 1 cda. quinotos en almibar: 400 gr

Preparación

Arrancamos con la masa: En el bol de una batidora, cremar la manteca junto con el azúcar hasta que se vea pálido. Agregar los huevos y continuar batiendo. Bajar la velocidad y colocar la harina lentamente hasta unir todo. Retirar el bollo del bol y dejar enfriar en la heladera 1 hora.

Forrar un molde con la masa de 26 cm enmantecado y enharinado.

Para el relleno: En un bol, mezclar la ricota con el azúcar impalpable, agregar las yemas y almidón. Colocar la mezcla dentro de la masa. Llevar al horno, pre calentado, a 170° C y cocinar por 35-40 minutos. Al retirarla del horno, dejar enfriar por completo.

Terminar la torta con quinotos en almíbar, tomillo fresco y una pizca de sal .