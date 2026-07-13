Cómo hacer la más rica torta de ricota y quinotos en almíbar
Te contamos el paso a paso, súper fácil de resolver y con un resultado único. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Cómo hacer la más rica torta de ricota y quinotos en almíbar
Te contamos el paso a paso, súper fácil de resolver y con un resultado único. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina 0000: 220 gr
azúcar común: 250 gr
manteca pomada: 125 gr
yema: 1
huevo: 1
PARA EL RELLENO: --
ricota: 500 gr
azúcar impalpable: 70 gr
yemas: 2
ralladura de naranja: 1
almidón de maíz: 1 cda.
quinotos en almibar: 400 gr
Preparación
Arrancamos con la masa: En el bol de una batidora, cremar la manteca junto con el azúcar hasta que se vea pálido. Agregar los huevos y continuar batiendo. Bajar la velocidad y colocar la harina lentamente hasta unir todo. Retirar el bollo del bol y dejar enfriar en la heladera 1 hora.
Forrar un molde con la masa de 26 cm enmantecado y enharinado.
Para el relleno: En un bol, mezclar la ricota con el azúcar impalpable, agregar las yemas y almidón. Colocar la mezcla dentro de la masa. Llevar al horno, pre calentado, a 170° C y cocinar por 35-40 minutos. Al retirarla del horno, dejar enfriar por completo.
Terminar la torta con quinotos en almíbar, tomillo fresco y una pizca de sal .
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