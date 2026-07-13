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Yo Como

Cómo hacer la más rica torta de ricota y quinotos en almíbar

Te contamos el paso a paso, súper fácil de resolver y con un resultado único. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Redacción

Por Redacción

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Cómo hacer la más rica torta de ricota y quinotos en almíbar

Te contamos el paso a paso, súper fácil de resolver y con un resultado único. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Redacción

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Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina 0000: 220 gr

azúcar común: 250 gr

manteca pomada: 125 gr

yema: 1

huevo: 1

PARA EL RELLENO: --

ricota: 500 gr

azúcar impalpable: 70 gr

yemas: 2

ralladura de naranja: 1

almidón de maíz: 1 cda.

quinotos en almibar: 400 gr

Preparación

Arrancamos con la masa: En el bol de una batidora, cremar la manteca junto con el azúcar hasta que se vea pálido. Agregar los huevos y continuar batiendo. Bajar la velocidad y colocar la harina lentamente hasta unir todo. Retirar el bollo del bol y dejar enfriar en la heladera 1 hora.

Forrar un molde con la masa de 26 cm enmantecado y enharinado.

Para el relleno: En un bol, mezclar la ricota con el azúcar impalpable, agregar las yemas y almidón. Colocar la mezcla dentro de la masa. Llevar al horno, pre calentado, a 170° C y cocinar por 35-40 minutos. Al retirarla del horno, dejar enfriar por completo.

Terminar la torta con quinotos en almíbar, tomillo fresco y una pizca de sal .


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