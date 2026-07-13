Sebastián Villa vuelve a Boca Juniors: todos los detalles del contrato

Boca Juniors alcanzó un acuerdo para adquirir la totalidad del pase de Sebastián Villa por 6,5 millones de dólares. De esta manera, el delantero colombiano iniciará su segundo ciclo en el club, tres años después de una salida que quedó marcada por un conflicto contractual con la institución y por su condena judicial por violencia de género, un antecedente que marcó el final de su primera etapa en el Xeneize.

El futbolista de 30 años dejó Mendoza el domingo por la noche y este lunes se realizó la revisión médica en el centro Genea. Si no surge ningún inconveniente, firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas y luego se incorporará al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena.

AHORA | Sebastián Villa acaba de ingresar a Genea para hacerse la revisión médica. Será el segundo refuerzo xeneize. pic.twitter.com/qYHksIdGF8 — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) July 13, 2026

Hasta el momento, Boca no confirmó cuándo será presentado oficialmente, aunque el colombiano ya comenzó los trámites para transformarse en nuevo refuerzo del equipo.

Villa llega tras un gran semestre con Independiente Rivadavia, donde disputó 20 partidos, convirtió tres goles y entregó ocho asistencias. Además, fue una de las figuras del equipo mendocino que conquistó la Copa Argentina 2025, el primer título oficial de la historia del club.

Ahora será Arruabarrena quien decida cuándo utilizarlo. El cuerpo técnico evaluará su estado físico durante los primeros entrenamientos y resolverá si integra la lista de convocados para el encuentro de 16avos de final de la Copa Argentina frente a Sarmiento o si lo reserva para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins.

El regreso de Villa, con antecedentes polémicos

El regreso de Villa genera repercusiones porque su primer ciclo en Boca Juniors no terminó únicamente por cuestiones deportivas. En el tramo final de su etapa en el club fue separado del plantel tras negarse a entrenar, mantuvo un conflicto contractual con la dirigencia y abandonó el país sin autorización para instalarse en España, antes de rescindir unilateralmente su vínculo e iniciar acciones legales contra la institución.

Ese contexto coincidió con la causa judicial en la que fue condenado por ejercer violencia de género contra su expareja, una sentencia que tuvo un fuerte impacto institucional. Además, el futbolista estuvo imputado en otra causa por abuso sexual, en la que posteriormente fue sobreseído por la Justicia.

La decisión de Boca de reincorporarlo reabre el debate sobre los criterios que deben adoptar los clubes frente a futbolistas con antecedentes de violencia de género. Desde el aspecto deportivo, Juan Román Riquelme priorizó el rendimiento del delantero y encabezó las negociaciones para concretar su regreso, luego de que Villa manifestara públicamente su intención de volver al club.

Los números de Villa en Boca Juniors

Durante su primera etapa en el club, el colombiano disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, dio 32 asistencias y conquistó siete títulos, transformándose en uno de los futbolistas más determinantes del equipo durante varios años.