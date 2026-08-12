Alimentación infantil: Por qué el mejor regalo del Día del Niño no es un juguete

Prof. Lic. Samuel B. Garcia – Nutricionista / MP:108

Llega una nueva fecha del Día del Niño (o Día de las Infancias) y la maquinaria publicitaria despliega todo su repertorio. Góndolas decoradas con personajes infantiles, promociones en cadenas de comida rápida, paquetes multicolores y comerciales que prometen felicidad instantánea invaden las pantallas.

Se nos incita a agasajar a los más pequeños con juguetes, juegos y, de manera casi inseparable, con «gustitos» comestibles. Sin embargo, detrás de esta escenografía de celebración se camufla una crisis sanitaria y social silenciosa que no admite más festejos distraídos: un tercio de las calorías consumidas por la población infantil en nuestro país proviene de alimentos ultraprocesados.

Más del 30% (hasta un 36,3% en niños y adolescentes) del volumen calórico diario esta compuesto por formulaciones industriales, según los datos oficiales de la 2ª Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) del Ministerio de Salud de la Nación (2018-2019) y revalidados por UNICEF. Es la evidencia epidemiológica de una amenaza directa a su salud, su desarrollo cognitivo y su expectativa de vida.

¿Qué clase de homenaje rendimos a las infancias cuando permitimos que una arquitectura corporativa moldee sus paladares, colonice sus hábitos y comprometa su futuro metabólico antes de que adquieran plena autonomía? «El mejor homenaje en el Día del Niño no es envolver un juguete en papel brillante, sino garantizar que la comida que llena sus platos no enferme su futuro.»

Cuando la excepción festiva se convierte en la norma diaria



En el imaginario colectivo suele perdurar la idea nostálgica de que la golosina o la bebida azucarada representan un premio ocasional, un «permitido» reservado para los cumpleaños o las fechas especiales. El verdadero drama contemporáneo es que ese «permiso festivo» ha sido normalizado y convertido en la pauta alimentaria de todos los días.



Hoy, la jornada típica de un niño comienza con cereales saturados de azúcar o galletitas industriales; continúa en la escuela con jugos envasados o alfajores del kiosco escolar; se prolonga en la merienda con la misma oferta procesada y culmina en la cena con prefritos congelados o embutidos de rápida preparación. Los insumos formulados industrialmente ya no acompañan a la comida real: la han desplazado casi por completo de la mesa familiar.

La trampa de culpar a las familias



Uno de los argumentos más perversos en este debate es el que busca responsabilizar de manera exclusiva a los padres por la mala alimentación de sus hijos, tildándolos de «desinformados» o «despreocupados». Esta mirada individualista desconoce la fuerza aplastante del entorno alimentario en el que vivimos. Ningún padre o madre elige conscientemente enfermar a sus hijos. Las decisiones de compra se toman en un contexto fuertemente condicionado por factores socioeconómicos y publicitarios.

Por un lado, la industria invierte millones en diseñar productos altamente adictivos (diseñados para alcanzar el denominado bliss point o «punto de gozo») que sobreestimulan los sistemas de recompensa del cerebro infantil. Por otro lado, enfrentamos una dura brecha de accesibilidad económica: en un contexto inflacionario y de vulnerabilidad social, la caloría proveniente de un producto ultraprocesado suele resultar trágicamente más barata y accesible que la caloría proveniente de una fruta, una verdura, una carne magra o un lácteo de calidad. Para millones de familias, el paquete de galletitas no es una elección de estatus ni de gusto; es una estrategia de supervivencia calórica.

Derechos del niño: la nutrición en el centro de la agenda



La Convención sobre los Derechos del Niño establece de manera taxativa el derecho de la infancia al disfrute del más alto nivel posible de salud. En el siglo XXI, defender este principio exige abordar de manera prioritaria la soberanía alimentaria y la protección frente a la malnutrición, tanto por déficit como por exceso. Si bien la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (con el etiquetado frontal de octógonos negros) representó un avance histórico e impostergable para desenmascarar productos que se vendían como «saludables», no podemos caer en la complacencia.



El etiquetado es una herramienta informativa fundamental, pero resulta insuficiente si no va acompañado de regulaciones estructurales más ambiciosas:

Transformación de los entornos escolares : Las escuelas deben ser declaradas y gestionadas como espacios protegidos. Es inaceptable que los kioscos, cantinas y comedores escolares continúen funcionando como canales de distribución de comida chatarra. La escuela debe educar el paladar y garantizar la oferta de alimentos frescos y agua segura.

: Las escuelas deben ser declaradas y gestionadas como espacios protegidos. Es inaceptable que los kioscos, cantinas y comedores escolares continúen funcionando como canales de distribución de comida chatarra. La escuela debe educar el paladar y garantizar la oferta de alimentos frescos y agua segura. Blindaje publicitario estricto : Resulta urgente restringir la publicidad de productos con sellos de advertencia dirigida a menores, extendiendo la protección a las redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos y contenidos generados por influencers que explotan la ingenuidad de la niñez.

: Resulta urgente restringir la publicidad de productos con sellos de advertencia dirigida a menores, extendiendo la protección a las redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos y contenidos generados por influencers que explotan la ingenuidad de la niñez. Políticas fiscales y subsidios a la comida real: El Estado debe intervenir de manera decidida para desgravar y subsidiar la producción de la agricultura familiar y las economías regionales, abaratando la canasta de alimentos frescos para que comer de forma saludable sea accesible para la totalidad de la población.

Más alla del regalo material



Celebrar verdaderamente a la niñez exige pensar en el legado que les estamos dejando. Ningún juguete de última generación, por costoso o sofisticado que sea, podrá compensar el daño acumulado de una epidemia de obesidad infantil, hipertensión precoz, hígado graso no alcohólico o diabetes de tipo 2 que hoy acecha a niños a edades cada vez más tempranas.

Este Día del Niño, el regalo más valioso y revolucionario que podemos ofrecerles como adultos, instituciones y sociedad no viene envuelto en papel de regalo ni lleva la marca de una corporación: es el compromiso irrenunciable de exigir y construir una mesa limpia, justa y saludable. Una mesa donde alimentarse vuelva a ser un acto de cuidado, vida, salud y amor integral.