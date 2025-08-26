Alimentos de primavera: la lista de frutas y verduras frescas que no te podés perder

Aprovechar lo que la naturaleza ofrece en este momento del año es una manera simple de sumar salud, frescura y sabor.-

Con la llegada de la primavera, los mercados se llenan de color, sabor y nutrientes. Frutas jugosas, verduras tiernas y hojas verdes son las protagonistas de una estación que invita a renovar la alimentación con productos frescos y de temporada.

La importancia de elegir alimentos de estación

Consumir frutas y verduras de temporada no solo garantiza mejor sabor y más nutrientes, sino también precios más accesibles y menor impacto ambiental. Estos alimentos crecen en su momento justo, sin necesidad de largas cadenas de frío ni conservantes artificiales, lo que se traduce en mayor frescura y calidad.

Frutas que marcan el inicio de la primavera

Frutillas: ricas en vitamina C y antioxidantes, son ideales para fortalecer el sistema inmune.

ricas en vitamina C y antioxidantes, son ideales para fortalecer el sistema inmune. Cerezas: aportan fibra y ayudan a mejorar la digestión.

aportan fibra y ayudan a mejorar la digestión. Duraznos y damascos: con alto contenido de agua, favorecen la hidratación y aportan betacarotenos.

con alto contenido de agua, favorecen la hidratación y aportan betacarotenos. Nísperos: poco conocidos pero nutritivos, son fuente de vitamina A y potasio.

Verduras tiernas y hojas frescas

Espinaca y acelga: cargadas de hierro y calcio, perfectas para ensaladas o salteados.

cargadas de hierro y calcio, perfectas para ensaladas o salteados. Lechuga y rúcula: aportan frescura y son aliadas para mantener una dieta ligera.

aportan frescura y son aliadas para mantener una dieta ligera. Zanahorias: ricas en betacarotenos, ayudan a cuidar la piel y la visión.

ricas en betacarotenos, ayudan a cuidar la piel y la visión. Arvejas y habas: legumbres de primavera que aportan proteínas vegetales y fibra.

Cómo incorporarlos a tu dieta diaria

La primavera invita a preparar ensaladas coloridas, licuados, jugos verdes y platos ligeros. Una opción simple es combinar frutillas con espinaca y nueces en una ensalada fresca, o preparar un jugo de durazno y naranja cargado de vitamina C. Las arvejas y habas, en tanto, se pueden sumar a risottos o salteados primaverales.

Beneficios de comer fresco y local

Elegir frutas y verduras de estación producidas en la región también significa apoyar a los productores locales y consumir alimentos con menor huella de carbono. Además, es la forma más natural de mantener una dieta equilibrada y acorde al clima de cada momento del año.

La primavera es sinónimo de renovación también en la mesa. Aprovechar lo que la naturaleza ofrece en este momento del año es una manera simple de sumar salud, frescura y sabor a cada comida.