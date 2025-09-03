Así es la rutina diaria de Lenny Kravitz para mantener el físico y la energía a los 61 años

A los 61 años, Lenny Kravitz sigue siendo noticia tanto por sus conciertos como por el estado físico que exhibe en cada aparición pública. Lejos de fórmulas mágicas, el cantante asegura que su secreto está en dos palabras simples pero contundentes: constancia y disciplina.

Entrenamientos a cualquier hora

El artista reconoce que entrena casi todos los días, sin importar la hora. Puede comenzar sus rutinas por la mañana, al atardecer o incluso de madrugada. En una entrevista contó que en más de una ocasión se encontró levantando pesas a las 2:30 de la mañana, luego de terminar una jornada de trabajo.

Su agenda incluye sesiones de pesas y cardio de manera combinada. El sistema que utiliza mantiene a los músculos en tensión constante: arranca con 50 repeticiones de un ejercicio y va reduciendo en cada serie hasta completar cinco rondas, siempre con intervalos de descanso breves. Además, incorpora movimientos específicos como abdominales en banco declinado con peso extra, ejercicios en anillas y crunches con cuerda.

Un estilo único dentro y fuera del gimnasio

Fiel a su personalidad, Kravitz también se destaca por entrenar con la misma ropa que usa en su vida diaria. Ha sido visto haciendo cardio o levantando pesas con pantalones de cuero, botas y gafas de sol, algo que ha despertado sorpresa y hasta incredulidad entre atletas profesionales. Sin embargo, él lo explica con naturalidad: suele ir directo desde una reunión al gimnasio y no se cambia de atuendo.

Su entrenador personal desde hace más de 25 años, Dodd Romero, asegura que esa autenticidad es parte de su carácter y que, más allá de las apariencias, la exigencia del músico es absoluta. “Su rutina siempre progresa, nunca se queda en lo mismo”, afirmó.

Alimentación cruda y vegana

El otro pilar de su estilo de vida es la alimentación. Kravitz mantiene una dieta estrictamente vegana y, en muchos períodos, crudívora. Esto significa que basa su nutrición en frutas, verduras, semillas y jugos naturales, evitando por completo los azúcares añadidos y los alimentos procesados.

Según ha explicado, esta forma de comer le permite mantener altos niveles de energía, acompañar la intensidad de sus entrenamientos y sentirse mejor que nunca en lo físico. “No es por ego, simplemente es el resultado de una enorme cantidad de trabajo”, reconoció.

La fórmula Kravitz: trabajo y constancia

Detrás de la figura que todavía impresiona en el escenario no hay trucos secretos: se trata de un plan de vida sostenido durante décadas. Ejercicios intensos, horarios flexibles que se adaptan a su ritmo de trabajo, una dieta natural sin concesiones y la guía de un entrenador que lo acompaña hace más de dos décadas son los pilares de su vitalidad.

A su manera, Kravitz demuestra que el paso del tiempo no es un límite, sino una oportunidad para redoblar la apuesta y desafiar las convenciones. Su fórmula personal combina cuerpo, mente y música, con un sello propio que sigue inspirando a millones de seguidores en todo el mundo.