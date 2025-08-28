Recetas saludables: sin pastas ni arroz, siete propuestas para cada día de la semana

Comer saludablemente no se trata solo de eliminar alimentos, sino de equilibrar nutrientes y elegir productos frescos y naturales. Estos ayudan a mantener energía durante el día y a cuidar el organismo a largo plazo. Una estrategia efectiva para ello es planificar los menús semanales. En esta nota te dejamos una receta para cada día de la semana.

Recetas saludables: propuestas para cada día de la semana

lunes: ensalada de quinoa y verduras

Ingredientes

Quinoa cocida: 1 taza

Zanahoria rallada: 1

Pepino en cubos: 1

Tomate en cubos: 1

Rúcula o espinaca: cantidad de hojas a gusto

Jugo de limón: 1/2

Aceite de oliva: 1 cucharada

Sal y pimienta: a gusto

Paso a paso

Cocinar la quinoa.

Mezclar las verduras y las hojas verdes en un bol.

Agregar la quinoa ya cocida.

Aliñar con limón, aceite, sal y pimienta.

martes: taza de legumbres y verduras al horno

Ingredientes

Garbanzos cocidos: 1 taza

Brócoli: 1 taza

Calabaza en cubos: 1 taza

Morrón rojo en tiras: 1

Aceite de oliva, sal y especias: a gusto

Paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C.

Mezclar garbanzos y verduras con aceite y especias.

Hornear 20-25 minutos hasta que estén dorados.

Servir caliente o templado.

miércoles: verduras fritas

Ingredientes

Huevos: 3

Espinaca picada: 1/2 taza

Zucchini en rodajas: 1/2 taza

Champiñones rebanados: 3

Sal, pimienta, hierbas: a gusto

Paso a paso

Batir los huevos con sal y pimienta.

Saltear las verduras hasta que estén tiernas.

Verter los huevos sobre las verduras y cocinar a fuego bajo.

Tapar hasta que la fritura cuaje.

jueves: ensalada de lentejas y palta

Ingredientes

Lentejas cocidas: 1 taza

Palta cortada en cubos: 2

Tomates cherry: 1/2 taza

Semillas de girasol: 1 cucharada

Aceite de oliva y jugo de limón: a gusto

Paso a paso

Mezclar lentejas calientes con los tomates y la palta

Agregar semillas y aliñar con aceite y limón.

Servir inmediatamente.

viernes: rollos de lechuga con pollo o tofu

Ingredientes

Hojas de lechuga grandes: cantidad necesaria

Pechuga de pollo cocida y desmenuzada: 1 o 150 g de tofu marinado

Pepino en tiras: 1/2

Zanahoria rallada: 1

Salsa ligera de yogur o tahini: opcional

Paso a paso

Colocar el relleno sobre cada hoja de lechuga.

Enrollar formando pequeños paquetes.

Servir acompañados de la salsa ligera si se desea.

sábado: zapallo relleno con verduras y legumbres

Ingredientes

Zapallo mediano: 1

Garbanzos cocidos. 1 taza

Cebolla picada: 1/2

Morrón rojo en cubo: 1

Especias: a gusto

Paso a paso

Cortar el zapallo a la mitad y retirar las semillas.

Hornear 20 minutos hasta que esté tierno.

Saltear cebolla, pimiento y garbanzos con especias.

Rellenar el zapallo y hornear 10 minutos más.

domingo: salteado de vegetales y huevos

Ingredientes

Brócoli: 1

Zanahoria en tiras: 1

Calabaza en cubos: 1/2

Cebolla picada: 1

Huevos: 2

Aceite de oliva y especias: a gusto

Paso a paso

Saltear todos los vegetales hasta que estén tiernos.

Batir los huevos y verter sobre los vegetales.

Revolver hasta que los huevos estén cocidos.

Recetas saludables: los beneficios de estas comidas alternativas

Estas recetas sin pastas ni arroz aportan fibra, proteínas, vitaminas y minerales y ayudan a mantener niveles de energía estables y favorecen la digestión. Además, son ideales porque se pueden incorporar, según las preferencias, frutos secos, semillas, pescado y queso fresco. Por último, es importante saber que alternar colores, texturas y nutrientes hace que cada plato sea más atractivo y completo.

NA