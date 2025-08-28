ESCUCHÁ RN RADIO
Recetas saludables: sin pastas ni arroz, siete propuestas para cada día de la semana

Comer saludablemente es posible. Lo ideal para esto es planificar cada menú. En esta nota te dejamos opciones para cada día de la semana.

Redacción

Por Redacción

Recetas saludables para cada día de la semana.

Comer saludablemente no se trata solo de eliminar alimentos, sino de equilibrar nutrientes y elegir productos frescos y naturales. Estos ayudan a mantener energía durante el día y a cuidar el organismo a largo plazo. Una estrategia efectiva para ello es planificar los menús semanales. En esta nota te dejamos una receta para cada día de la semana.

Recetas saludables: propuestas para cada día de la semana

  • lunes: ensalada de quinoa y verduras

Ingredientes

  • Quinoa cocida: 1 taza
  • Zanahoria rallada: 1
  • Pepino en cubos: 1
  • Tomate en cubos: 1
  • Rúcula o espinaca: cantidad de hojas a gusto
  • Jugo de limón: 1/2
  • Aceite de oliva: 1 cucharada
  • Sal y pimienta: a gusto

Paso a paso

  • Cocinar la quinoa.
  • Mezclar las verduras y las hojas verdes en un bol.
  • Agregar la quinoa ya cocida.
  • Aliñar con limón, aceite, sal y pimienta.
  • martes: taza de legumbres y verduras al horno

Ingredientes

  • Garbanzos cocidos: 1 taza
  • Brócoli: 1 taza
  • Calabaza en cubos: 1 taza
  • Morrón rojo en tiras: 1
  • Aceite de oliva, sal y especias: a gusto

Paso a paso

  • Precalentar el horno a 200 °C.
  • Mezclar garbanzos y verduras con aceite y especias.
  • Hornear 20-25 minutos hasta que estén dorados.
  • Servir caliente o templado.
  • miércoles: verduras fritas

Ingredientes

  • Huevos: 3
  • Espinaca picada: 1/2 taza
  • Zucchini en rodajas: 1/2 taza
  • Champiñones rebanados: 3
  • Sal, pimienta, hierbas: a gusto

Paso a paso

  • Batir los huevos con sal y pimienta.
  • Saltear las verduras hasta que estén tiernas.
  • Verter los huevos sobre las verduras y cocinar a fuego bajo.
  • Tapar hasta que la fritura cuaje.
  • jueves: ensalada de lentejas y palta

Ingredientes

  • Lentejas cocidas: 1 taza
  • Palta cortada en cubos: 2
  • Tomates cherry: 1/2 taza
  • Semillas de girasol: 1 cucharada
  • Aceite de oliva y jugo de limón: a gusto

Paso a paso

  • Mezclar lentejas calientes con los tomates y la palta
  • Agregar semillas y aliñar con aceite y limón.
  • Servir inmediatamente.
  • viernes: rollos de lechuga con pollo o tofu

Ingredientes

  • Hojas de lechuga grandes: cantidad necesaria
  • Pechuga de pollo cocida y desmenuzada: 1 o 150 g de tofu marinado
  • Pepino en tiras: 1/2
  • Zanahoria rallada: 1
  • Salsa ligera de yogur o tahini: opcional

Paso a paso

  • Colocar el relleno sobre cada hoja de lechuga.
  • Enrollar formando pequeños paquetes.
  • Servir acompañados de la salsa ligera si se desea.
  • sábado: zapallo relleno con verduras y legumbres

Ingredientes

  • Zapallo mediano: 1
  • Garbanzos cocidos. 1 taza
  • Cebolla picada: 1/2
  • Morrón rojo en cubo: 1
  • Especias: a gusto

Paso a paso

  • Cortar el zapallo a la mitad y retirar las semillas.
  • Hornear 20 minutos hasta que esté tierno.
  • Saltear cebolla, pimiento y garbanzos con especias.
  • Rellenar el zapallo y hornear 10 minutos más.
  • domingo: salteado de vegetales y huevos

Ingredientes

  • Brócoli: 1
  • Zanahoria en tiras: 1
  • Calabaza en cubos: 1/2
  • Cebolla picada: 1
  • Huevos: 2
  • Aceite de oliva y especias: a gusto

Paso a paso

  • Saltear todos los vegetales hasta que estén tiernos.
  • Batir los huevos y verter sobre los vegetales.
  • Revolver hasta que los huevos estén cocidos.

Recetas saludables: los beneficios de estas comidas alternativas

Estas recetas sin pastas ni arroz aportan fibra, proteínas, vitaminas y minerales y ayudan a mantener niveles de energía estables y favorecen la digestión. Además, son ideales porque se pueden incorporar, según las preferencias, frutos secos, semillas, pescado y queso fresco. Por último, es importante saber que alternar colores, texturas y nutrientes hace que cada plato sea más atractivo y completo.

Temas

Alimentos saludables

Hábitos saludables

Recetas

