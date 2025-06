¿Cada cuánto hay que bañar a un perro o un gato?: guía práctica según pelaje, tamaño y época del año

No todas las mascotas necesitan los mismos cuidados. Hay perros que viven adentro y casi no se ensucian, y otros que disfrutan revolcarse en el barro cada vez que pisan el patio. También hay gatos que se limpian solos y otros que, por edad o enfermedad, requieren ayuda. Por eso, no hay una única respuesta.

Bañar demasiado seguido puede dañar la piel o eliminar los aceites naturales. Pero si tu perro o gato huele mal, se rasca mucho o tiene el pelaje apagado, probablemente necesite un baño. Acá, una guía práctica para saber qué hacer en cada caso.

¿Cada cuánto bañar a un perro?

Fotos gentileza.-

La frecuencia depende del tipo de pelaje, el nivel de actividad y si vive adentro o afuera.

Perros de pelo corto que viven en el interior: cada 1 o 2 meses puede ser suficiente.

puede ser suficiente. Perros de pelo largo o muy activos: cada 15 a 30 días , especialmente si corren, nadan o se ensucian al aire libre.

, especialmente si corren, nadan o se ensucian al aire libre. Perros con problemas de piel: deben seguir un tratamiento veterinario y usar shampoo específico.

No se recomienda usar shampoo de humanos. Alteran el pH de la piel canina y pueden provocar irritación.

¿Hay que bañar a los gatos?

La mayoría de los gatos no necesita baños frecuentes.

Se acicalan solos y mantienen su pelaje limpio.

Solo es necesario bañarlos si tienen algo que no pueden remover, como grasa, pintura, barro o diarrea.

En casos especiales, como gatos sin pelo o con enfermedades dermatológicas, pueden requerir baños más regulares.

El baño en gatos debe ser breve, tranquilo y con productos específicos. No todos lo toleran bien, por lo que es importante evaluar si es realmente necesario.

¿Qué shampoo usar?

Siempre elegí productos específicos para mascotas.

Existen fórmulas para piel sensible, antipulgas, hipoalergénicas y para pelo largo o corto.

Si tu mascota tiene picazón, caspa o heridas, consultá con el veterinario antes de usar cualquier producto.

¿Cómo saber si mi mascota necesita un baño?

Prestá atención al olor, al aspecto del pelaje y al comportamiento.

Si tu perro o gato huele mal, tiene el pelo sucio, grasoso o apelmazado, es momento del baño.

También si se rasca más de lo normal o volvió muy sucio de una caminata o excursión.

En invierno, es clave elegir un día templado y secarlo bien con toalla y secador. Las razas pequeñas o con poco pelo pueden sufrir frío si quedan húmedas.