Cáncer de próstata: ¿cómo es la innovadora terapia que ya puede aplicarse antes de la quimioterapia?

El cáncer de próstata es el tumor más prevalente diagnosticado en el hombre y el tercero en mortalidad luego del cáncer de pulmón y colorrectal en Argentina y, aunque la incidencia disminuyó en un 40% entre 2007 y 2014, aumentó un 3% anual desde entonces.

En este tipo de estadio avanzado es común que, con el tiempo, el tumor deje de responder al tratamiento hormonal que busca bloquear la acción de la testosterona, una hormona que estimula el crecimiento de ese tumor y, cuando esto ocurre, los pacientes progresan a lo que se conoce como cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) y esto ocurre cuando el tumor sigue creciendo a pesar del bloqueo de la testosterona.

Ahora, la aprobación en el país de la primera terapia con radioligandos (177Lutecio-PSMA-617), para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata avanzado, permitió contar con una nueva opción de tratamiento para aquellos pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, positivo para PSMA, que ya habían recibido hormonoterapia y quimioterapia, según un informe al que accedió Noticias Argentinas.

Recientemente, durante el Congreso POST GIGU (Gastrointestinal y Genitourinario) realizado en San Carlos de Bariloche por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), se presentaron los resultados del estudio llamado PSMAfore que dio origen a una nueva indicación de la terapia con radioligandos para su uso previo a la quimioterapia. En paralelo, esta terapia se sigue estudiando para su uso en estadios más tempranos.

¿Cómo es la nueva opción terapéutica?

Esta nueva opción terapéutica, es la primera terapia de radioligandos dirigida que demostró un beneficio clínico en pacientes con este tipo de cáncer y la misma se convierte en una opción de tratamiento adicional con un nuevo mecanismo de acción que retrasa aún más la progresión, prolonga la supervivencia global y mejora el control de la enfermedad en comparación con el esquema de tratamiento actual, a la vez que muestra un perfil favorable de seguridad y tolerabilidad.

En tal sentido, la terapia con radioligandos representa un cambio de paradigma en oncología: integra diagnóstico molecular, tratamiento dirigido y una infraestructura industrial de alta precisión para producir, liberar y administrar radiación terapéutica de manera segura, reproducible y coordinada con la práctica clínica. En este modelo, la excelencia no es solo científica; también es operacional: cada dosis debe producirse, liberarse y entregarse en una ventana de tiempo acotada, coordinada con el centro tratante.

¿Cómo funciona la terapia?

La palabra radioligando combina dos ideas: radio (elemento radiactivo) y ligando (molécula que se une a un blanco específico como un receptor celular), mientras que un radioligando es una molécula que viaja por el cuerpo, se adhiere a las células tumorales y lleva una partícula radiactiva que las destruye.

La terapia con radioligandos (RLT) es medicina de precisión que se inscribe dentro del concepto de teragnosis, esto es, la posibilidad de combinar diagnóstico y tratamiento en una misma estrategia terapéutica. La misma se administra exclusivamente en centros especializados, habilitados y regulados, y requiere equipos multidisciplinarios integrados por oncólogos, urólogos y médicos nucleares, entre otros.__IP__

El tratamiento se rige por estrictos protocolos de seguridad radiológica y procesos controlados desde la selección del paciente hasta la administración y el seguimiento, mientras que estas son sus etapas y diferenciales: