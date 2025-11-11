Cómo cultivar tomates cherry en casa: trucos para que crezcan rápido y den muchos frutos

Los tomates cherry se destacan por su sabor dulce y versatilidad

Los tomates cherry son una opción ideal para quienes quieren iniciarse en la jardinería y disfrutar de frutas frescas y saludables directamente desde su hogar. Este cultivo, además de ser económico, es fácil de mantener y tiene la ventaja de adaptarse a pequeños espacios, como balcones o patios.

A continuación, te contamos cómo empezar tu propio cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, para que puedas disfrutar de tomates frescos en solo unos meses.

¿Cuándo plantar tomates cherry?

La época ideal para comenzar es entre finales de invierno y principios de primavera. En el hemisferio sur, los meses recomendados son agosto y septiembre, ya que esto permite que la floración y fructificación coincidan con el verano, cuando la planta alcanza su máximo desarrollo.

Paso a paso para sembrar tomates cherry

Elegí las semillas:

Podés adquirirlas en viveros, mercados o incluso obtenerlas de un tomate cherry que tengas en casa. Prepará el semillero:

Colocá las semillas en un semillero con tierra rica en nutrientes y regalas generosamente. Si no tenés semillero, un vaso descartable con pequeños orificios en la base para el drenaje será suficiente. Trasplante:

Una vez que las plántulas alcancen unos 20 centímetros de altura, trasladalas a una maceta más grande o directamente al suelo. Asegurate de que el recipiente tenga buen drenaje para evitar que las raíces se pudran. Aboná regularmente:

Aplicá fertilizantes orgánicos o compost cada 15 días para garantizar un crecimiento saludable y una buena producción de frutos.

Cuidados básicos para los tomates cherry

Luz solar:

Estas plantas necesitan al menos 6 horas diarias de sol. Elegí un lugar con buena exposición.

Riego moderado:

Mantené la tierra húmeda, pero evitá encharcamientos. Es preferible regar con poca cantidad de agua, de forma periódica.

Poda:

Retirá los brotes laterales y las hojas amarillentas para que la planta concentre su energía en producir frutos.

Soporte:

Utilizá un tutor, como una vara o estaca, para que el tallo principal crezca recto y pueda soportar el peso de los tomates sin quebrarse.

Cosecha y disfrute

A los 60 o 90 días de la siembra, los frutos estarán listos para cosechar. Los tomates cherry se destacan por su sabor dulce y versatilidad, ideales para ensaladas, salsas o simplemente como un snack saludable.

Cultivar tus propios tomates cherry no solo es una actividad relajante y placentera, sino que también contribuye a una alimentación más natural y sostenible. ¡Animate a probarlo!

