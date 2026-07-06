Milagro en Venezuela: cómo Fabiana Blanco sobrevivió bajo escombros tras el devastador sismo

Fabiana Blanco fue rescatada entre los escombros, después de los terremotos en Venezuela.-

El sismo del pasado 24 de junio en Venezuela aún conmueve, ya que se posicionó como uno de los eventos telúricos más destructivos en un siglo para Sudamérica, dejando un balance provisional de más de 3.300 fallecidos.

En medio de la catástrofe que arrasó la costa norte de Venezuela, el caso de Fabiana Blanco conmovió al mundo al ser rescatada con vida tras pasar un día y medio sepultada en el complejo Ritamar Palace de Caraballeda. El análisis del operativo ha abierto un debate técnico entre médicos y rescatistas sobre cómo la niña de 12 años logró sortear la ansiedad, las lesiones graves y el confinamiento extremo.

La foto de la sonrisa de Fabiana Blanco: el video viral que conmovió a Venezuela

La icónica imagen del rescate de Fabiana Blanco, que se volvió un símbolo tras los terremotos en Venezuela.–

El registro audiovisual del rescate de Fabiana Blanco se convirtió de inmediato en un símbolo de esperanza, en medio de una de las peores tragedias naturales del siglo en la región caribeña.

El momento exacto : la imagen, captada por las cámaras de los presentes, muestra el rostro de Fabiana Blanco asomándose con una enorme sonrisa a través del estrecho hueco de hormigón perforado por los brigadistas en la madrugada del viernes.

: la imagen, captada por las cámaras de los presentes, muestra el rostro de asomándose con una enorme sonrisa a través del estrecho hueco de hormigón perforado por los brigadistas en la madrugada del viernes. Impacto digital: la frescura y el alivio reflejados en la foto de la sonrisa de Fabiana Blanco provocaron una inmediata cadena de interacciones en redes sociales, transformando el caso en un fenómeno de alcance internacional.

la frescura y el alivio reflejados en la provocaron una inmediata cadena de interacciones en redes sociales, transformando el caso en un fenómeno de alcance internacional. La perspectiva de la víctima: al recordar ese instante, la niña detalló que la alegría de ver los faros de las motocicletas y los rostros de los voluntarios le hizo olvidar el dolor de su fractura, describiendo la experiencia de salir del túnel de escombros como una escena irreal de una serie de televisión.

Terremotos en Venezuela: el «triángulo de la vida» y la encimera como hipótesis del resguardo de Fabiana Blanco

La primera hipótesis pericial sobre la supervivencia de Fabiana Blanco radica en la rápida respuesta mecánica de su cuerpo, además de contemplarse la distribución espacial de la mampostería.

Refugio en la cocina : al sentir los impactos consecutivos, la niña corrió hacia el sector de la cocina y se aferró a la encimera. Las vigas superiores se desplomaron formando un nicho de aire protector, que impidió que las losas de hormigón impactaran directamente sobre su cuerpo.

: al sentir los impactos consecutivos, la niña corrió hacia el sector de la cocina y se aferró a la encimera. Las vigas superiores se desplomaron formando un nicho de aire protector, que impidió que las losas de hormigón impactaran directamente sobre su cuerpo. La variable médica : a pesar de sufrir claustrofobia y ansiedad crónica, Fabiana Blanco experimentó un estado de calma inducido por el shock inicial, lo que redujo drásticamente su frecuencia cardíaca y su consumo de oxígeno en un espacio con ventilación limitada.

: a pesar de sufrir claustrofobia y ansiedad crónica, experimentó un estado de calma inducido por el shock inicial, lo que redujo drásticamente su frecuencia cardíaca y su consumo de oxígeno en un espacio con ventilación limitada. Nutrición de emergencia: el hallazgo fortuito de un bote de kétchup y restos de queso rallado, entre los escombros, le proporcionó los niveles básicos de sodio, glucosa y líquido necesarios para evitar una deshidratación severa y mantener el estado de conciencia durante las 32 horas de encierro.

Terremotos en Venezuela: el rol de los voluntarios en el rescate de Fabiana Blanco y las hipótesis de localización sonora en La Guaira

El éxito del rescate de Fabiana Blanco expuso las diferencias de criterios de los brigadistas, respecto a las posibilidades de hallar vida en estructuras totalmente colapsadas.