Causa Insaurralde: revelan que Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos de casinos y gimnasios

La investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, sumó un revelador informe financiero enfocado en los movimientos de su exesposa.

Según un reporte patrimonial elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la conductora televisiva Jésica Cirio percibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos de cadenas de gimnasios y reconocidas empresas del sector del juego.

Las cifras, reveladas originalmente por Noticias Argentinas, ya se encuentran en manos de las autoridades judiciales para determinar la legitimidad del origen de los fondos.

Los giros en dólares desde Miami bajo la lupa judicial

El documento oficial detalla que los ingresos en moneda extranjera provienen de la firma Zumba Fitness LLC, una compañía con base de operaciones en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Entre los años 2016 y 2023, la modelo acumuló transferencias por un valor total de 693.000 dólares en concepto de contratos de representación, conducción y campañas de modelaje en el país. El informe destaca un período de fuerte concentración de ingresos en el año 2017, cuando Cirio percibió un pico de 234.009 dólares por parte de la misma firma norteamericana.

Facturas mensuales y los millones vinculados al negocio del juego

Por otra parte, los investigadores pusieron la lupa sobre el flujo de dinero en moneda nacional que la imputada percibió en paralelo. Tres reconocidas firmas del sector de apuestas y casinos locales le abonaron un global de 71 millones de pesos entre los años 2021 y 2023.

Se trata de las firmas Desarrollos Turísticos Victoria S.A. (vinculada al Hotel Termas Victoria) y Casino de Victoria S.A., ambas pertenecientes al empresario Daniel Mautone, junto con los registros comerciales del Hipódromo Argentino de Palermo. De acuerdo a la PROCELAC, los desembolsos se canalizaban mediante facturas mensuales recurrentes que oscilaban entre los 1.210.000 y los 1.512.500 pesos.

La sospecha de los retornos encubiertos a Martín Insaurralde

Debido al vínculo matrimonial que mantenía con el entonces intendente de Lomas de Zamora y alto funcionario provincial, la Justicia considera formalmente a Cirio como una Persona Expuesta Políticamente (PEP).

Por este motivo, el principal objetivo de la querella en la causa es desentrañar si estas millonarias transferencias corresponden a retribuciones reales por servicios publicitarios legítimos o si se trataba de un complejo esquema de retornos encubiertos destinados de forma directa a la estructura de Insaurralde.

En el marco de estas averiguaciones destinadas a evaluar la evolución patrimonial de los implicados, la modelo ya entregó su teléfono celular y las claves de acceso a las autoridades de la Gendarmería Nacional para su correspondiente peritaje técnico.

La entrega obligada del dispositivo se aceleró semanas atrás tras la masiva difusión de los polémicos videos caseros grabados en su vestidor, donde se exhibían de forma explícita fajos con miles de dólares guardados en bolsas plásticas y escondidos entre la ropa.