YPF alcanzó un récord histórico en el funcionamiento de las refinerías

Si bien desde hace un tiempo al hablar de récords en la industria petrolera argentina se habla de la producción de gas natural y petróleo, en esta ocasión el hito vino de la mano del funcionamiento de las refinerías de YPF, que tuvieron en el primer semestre de este año el mayor nivel de procesamiento y con ello, el récord histórico en la producción de combustibles.

La novedad fue dada a conocer por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien explicó que «en el primer semestre de 2026 alcanzamos nuevos récords históricos en nuestras refinerías, superando las marcas registradas en el segundo semestre de 2025″.

El titular de la petrolera de bandera remarcó que estos hitos alcanzados por las refinerías de la firma, «reflejan el impacto concreto de las mejoras en eficiencia, confiabilidad y tecnología que impulsamos a través del Plan 4×4», el programa que lanzó la compañía para multiplicar por cuatro su tamaño en tan solo cuatro años.

En detalle, Marín explicó que los complejos industriales de YPF «procesaron en promedio 55.200 m³ de crudo por día -es decir unos 347.000 barriles diarios- un nuevo máximo histórico y un 5% por encima del semestre anterior».

Pero remarcó que «además, logramos la mayor producción de combustibles de nuestra historia con 43.200 m³ diarios -43,2 millones de litros diarios- de naftas y destilados medios, un 6% más que el récord registrado en ese mismo período».



El CEO de YPF señaló sobre el hito: » Seguimos consolidando a YPF como una compañía integrada, competitiva y preparada para acompañar el crecimiento de la Argentina, generando la energía que el país necesita para desarrollarse».