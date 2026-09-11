Cómo multiplicar cualquier planta aromática como el romero transformando un simple cajón

El romero es una de las especies más fáciles de reproducir. Foto ilustrativa.

Multiplicar plantas aromáticas no requiere necesariamente comprar semillas o plantines. Con algunos elementos que suelen estar disponibles en casa se puede preparar un pequeño espacio de propagación y obtener nuevas plantas a partir de esquejes.

El romero es una de las especies más fáciles de reproducir mediante este método, pero la técnica también puede utilizarse con otras aromáticas, como lavanda, tomillo, orégano, salvia y menta.

Cómo transformar un cajón en un propagador casero

Para comenzar se necesita un cajón de madera o plástico que tenga buen drenaje. Si no cuenta con agujeros en la base, es importante realizarlos para evitar que el exceso de agua quede acumulado.

El siguiente paso es preparar un sustrato liviano y con buen drenaje. Una mezcla de tierra fértil con arena, perlita o algún otro material que favorezca la aireación permite que los esquejes desarrollen raíces sin quedar encharcados.

Una vez preparado el cajón, se pueden colocar allí los esquejes.

El paso a paso para multiplicar romero

Para obtener los esquejes hay que elegir una rama sana de una planta de romero. Lo recomendable es cortar un tallo joven, todavía flexible, de aproximadamente 10 a 15 centímetros.

Se retiran las hojas de la parte inferior del tallo y se deja libre ese sector, que será el que se introduzca en el sustrato.

Luego se realiza un pequeño agujero en la tierra y se coloca el esqueje, procurando que quede firme. El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero sin exceso de agua.

El cajón debe ubicarse en un lugar luminoso, aunque protegido del sol directo intenso durante los primeros días.

Cuánto tarda en echar raíces

El tiempo de enraizamiento puede variar según la época del año, la temperatura, la humedad y el estado del esqueje. En condiciones favorables, las primeras raíces pueden aparecer después de varias semanas.

Una señal de que el proceso avanza es la aparición de nuevos brotes. En ese momento, la planta puede comenzar a adaptarse progresivamente a condiciones más expuestas.

Cuando el esqueje ya tiene un sistema de raíces bien desarrollado, puede trasplantarse a una maceta individual o directamente al jardín.

Otras aromáticas que se pueden multiplicar con este método

La misma técnica puede utilizarse con distintas especies aromáticas. Entre las más habituales se encuentran:

Romero.

Lavanda.

Tomillo.

Salvia.

Orégano.

Menta.

No todas responden exactamente de la misma manera, por lo que el tiempo necesario para desarrollar raíces puede variar.

Un cajón que se convierte en una pequeña huerta

La ventaja de este método es que permite aprovechar un recipiente que ya no se utiliza y convertirlo en un espacio para producir nuevos plantines.

Además de ser una alternativa económica, la propagación por esquejes permite reproducir una planta que ya se encuentra adaptada al ambiente de la casa o del jardín.

Con unos pocos cuidados, un simple cajón puede convertirse así en un pequeño vivero doméstico de aromáticas, listo para multiplicar plantas durante buena parte del año.