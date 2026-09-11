La China Suárez habría destrozado una foto de Martín Cirio: qué hay detrás de su fuerte reacción

Eugenia “la China” Suárez habría protagonizado un particular episodio durante su paso por Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece. Según reveló Marina Calabró, la actriz habría destrozado una fotografía de Martín Cirio que formaba parte de una pared con imágenes de los invitados que pasaron por el ciclo.

La versión fue revelada por Marina Calabró, quien contó detalles de lo que, según aseguró, le transmitieron desde la producción del programa. El episodio tendría como trasfondo la conflictiva relación entre la China Suárez y Martín Cirio, quien desde hace tiempo se refiere a ella con el apodo de “Tatiana”.

Qué habría hecho la China Suárez con la foto de Martín Cirio

Tanto la China Suárez como Martín Cirio fueron invitados de Otro día perdido. Como ocurre con las figuras que pasan por el programa, sus fotografías quedaron exhibidas en uno de los espacios del ciclo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Calabró reveló que una famosa habría aprovechado su visita al programa para romper específicamente la imagen del streamer.

“Me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó”, relató la periodista.

Calabró sostuvo que el gesto habría sido deliberado debido a que, cuando la invitada abandonó el camarín, el resto de las fotografías permanecía intacto y solamente había sido dañada la de Cirio.

“Cuando ella se fue, desalojó el camarín y estaban todas las fotos divinas, intactas, excepto la de Martín Cirio. La hizo bolsa”, aseguró.

Marina Calabró reveló quién habría destrozado la imagen

Finalmente, la periodista identificó a la supuesta responsable del episodio: “La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez”.

Siempre de acuerdo con la versión de Calabró, la producción de Otro día perdido habría tenido que reemplazar la fotografía dañada por una nueva después de la visita de la actriz.

“Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio, que había caído en la volteada”, agregó.

Hasta el momento, la China Suárez no confirmó públicamente haber protagonizado el episodio, por lo que la información se sostiene en el relato brindado por Calabró sobre lo que le habrían contado desde la producción.

El origen del enfrentamiento entre Martín Cirio y la China Suárez

El supuesto episodio tiene como antecedente las reiteradas referencias de Martín Cirio hacia la actriz desde el denominado Wandagate, el escándalo que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Fue en ese contexto que Cirio comenzó a llamar “Tatiana” a la actriz, un apodo que posteriormente se popularizó entre sus seguidores y en las redes sociales.

Calabró vinculó justamente ese antecedente con el supuesto enojo de Suárez y consideró que podría explicar por qué habría elegido destruir específicamente la fotografía del streamer.

Otra foto habría aparecido vandalizada en el programa de Pergolini

La periodista reveló además otro particular episodio que habría ocurrido con la galería de invitados de Otro día perdido.

Según contó, otra de las fotografías apareció escrita con la frase “HDP robamaridos”. Sin embargo, en este caso no precisó quién habría realizado la inscripción ni sobre qué figura estaba dirigida.

De esta manera, las imágenes de los famosos que pasaron por el ciclo de Mario Pergolini terminaron convirtiéndose inesperadamente en protagonistas de algunas de las historias que, según Calabró, circulan detrás de cámara.