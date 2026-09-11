Mendoza adjudicó dos áreas hidrocarburíferas por 45 millones de dólares

El Gobierno de Mendoza adjudicó las concesiones de explotación de las áreas Atamisqui y El Manzano por un plazo de 25 años, en el marco del proceso de licitación impulsado por el Ministerio de Energía y Ambiente para incorporar inversiones, reactivar áreas productivas y fortalecer la actividad hidrocarburífera provincial.

Atamisqui, ubicada en la Cuenca Cuyana, fue adjudicada a Petróleos Sudamericanos SA, que comprometió una inversión de 15 millones de dólares durante los primeros diez años de concesión. En tanto, Venoil SA obtuvo El Manzano, en la Cuenca Neuquina, con un plan de inversiones de 30 millones para el mismo período.

En conjunto, los compromisos alcanzan los 45 millones de dólares, con programas de trabajo, planes de actividades y cronogramas de ejecución que deberán cumplirse de acuerdo con las condiciones establecidas en las ofertas de ambas empresas.

«Lo relevante no es solo el monto comprometido, sino en qué se traduce», señaló la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y agregó en el mismo sentido: «Pozos nuevos, recuperación secundaria y reactivación de pozos inactivos. Eso es actividad concreta en el territorio, trabajo para las proveedoras de servicios y regalías para la Provincia».

Desde la Dirección de Hidrocarburos también remarcaron el potencial de la actividad convencional en la provincia afirmando que las adjudicaciones confirman que el convencional mendocino sigue teniendo recorrido. «Cuando hay reglas claras y previsibilidad, el mercado responde», señaló su titular, Lucas Erio.

Según explicó, Mendoza pasó de tener «una sola área adjudicada con un único oferente en 2019 a siete áreas adjudicadas en menos de dos años, con competencia real entre empresas». En esa línea, marcó que el resultado constituye una señal sobre el potencial geológico mendocino y el rumbo de su política energética.

Siete pozos nuevos y 58 intervenciones

Los planes de explotación aprobados para ambas áreas contemplan la perforación de siete pozos nuevos y 58 intervenciones sobre pozos existentes durante la primera década de las concesiones. En conjunto, las áreas abarcan una superficie de 822 kilómetros cuadrados.

En Atamisqui, Petróleos Sudamericanos prevé perforar un pozo de desarrollo en la Cuenca Cuyana y realizar 26 intervenciones sobre pozos existentes. El programa incluye además obras de infraestructura por más de 3,5 millones de dólares, entre ellas un ducto de evacuación, el tendido de una línea eléctrica y la reparación de tanques.

En El Manzano, Venoil comprometió la perforación de seis pozos nuevos, con una inversión de 15 millones de dólares, prácticamente la mitad del monto total previsto para el área. También realizará 32 intervenciones distribuidas en cuatro sectores del yacimiento, entre ellos la zona de crudos pesados, El Manzano Oeste y Los Volcanes. A esto se sumará la adecuación de instalaciones por aproximadamente 3,7 millones de dólares.

Uno de los aspectos destacados por la Provincia es el ritmo de ejecución de las inversiones: el 68% del monto total, unos 31,1 millones de dólares se ejecutan durante los primeros cinco años de las concesiones. De esta manera, los compromisos previstos concentran buena parte de la actividad en el corto plazo.

Los dos planes incorporan además proyectos de recuperación secundaria y conversión de pozos a inyectores, con el objetivo de extender la vida útil de yacimientos maduros y recuperar reservas que actualmente no se encuentran en producción.

Los programas también incluyen trabajos de pulling y workover sobre pozos inactivos, que reincorporan a la matriz productiva provincial infraestructura ya existente, con menor plazo y demanda directa sobre las empresas de servicios locales.

Compromisos ambientales y fiscalización

Las concesiones incluyen además obligaciones específicas en materia ambiental. Los decretos establecen que las empresas deberán desarrollar sus operaciones minimizando el impacto sobre la atmósfera y el entorno, aplicar las mejores prácticas de la industria y garantizar estándares de seguridad e integridad de los pozos.

Además, ambos títulos de concesión contemplan la presentación de planes de descarbonización orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecen la prohibición del venteo de gas sin combustionar.

Los concesionarios deberán contratar un seguro ambiental conforme a la Ley General del Ambiente 25.675 y presentar anualmente un plan de abandono de pozos.

En este marco, las obligaciones también alcanzan la etapa posterior a la explotación. Ante una reversión parcial o total de las áreas, las compañías deberán presentar una auditoría que certifique la inexistencia de pasivos ambientales en la superficie que sea devuelta a la Provincia.

El Estado mendocino, por su parte, conservará facultades de inspección y fiscalización sobre las operaciones. Entre otras atribuciones, podrá realizar inspecciones sin aviso previo y solicitar documentación relacionada con las inversiones comprometidas, el cumplimiento de los contratos y las condiciones ambientales de las explotaciones.

Modelo de licitación continua

Atamisqui y El Manzano fueron adjudicadas mediante el esquema de licitación continua implementado por Mendoza, un mecanismo que permite mantener una oferta permanente de áreas hidrocarburíferas y recibir propuestas de inversión sin depender exclusivamente de convocatorias periódicas.

Según indicó la Provincia, el modelo apunta a agilizar los procesos, fomentar la competencia y facilitar tanto el ingreso de nuevos operadores como la reinversión de compañías que ya tienen presencia en la provincia. Con las dos nuevas adjudicaciones, ya son siete las áreas otorgadas bajo la actual gestión provincial.