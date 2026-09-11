Mirtha Legrand seguiría internada y no recibiría el alta hoy: cuándo podría volver a su casa

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras se recupera de una bronquitis. Aunque inicialmente se esperaba que recibiera el alta este viernes 11 de septiembre, los médicos habrían decidido extender su permanencia en la clínica por precaución. La conductora evoluciona favorablemente y podría regresar a su casa el sábado.

La salud de Mirtha Legrand mantiene expectantes a sus seguidores. La conductora, de 99 años, permanece internada desde el lunes en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó para ser controlada por un cuadro respiratorio que posteriormente fue diagnosticado como bronquitis.

Las últimas noticias son alentadoras: Mirtha evoluciona favorablemente, los estudios realizados dieron buenos resultados y no presenta complicaciones. Sin embargo, pese a que se había evaluado darle el alta este viernes, su regreso a casa se demoraría algunas horas más.

¿Mirtha Legrand recibe el alta hoy?

Según informó Clarín este viernes 11 de septiembre, la expectativa inicial era que Mirtha pudiera abandonar el Mater Dei durante esta jornada. Sin embargo, su neumólogo, Guillermo Semeniuk, preferiría esperar un día más antes de autorizar el alta.

De mantenerse la evolución favorable, la conductora podría regresar a su casa el sábado 12 de septiembre.

La decisión no estaría vinculada con un empeoramiento de su estado de salud. Por el contrario, se trataría de una medida preventiva para completar su recuperación antes de abandonar la clínica.

Además, trascendió que dos personas que se encuentran en la casa de la conductora estarían resfriadas, un factor que los médicos habrían tenido en cuenta para evitar una exposición innecesaria inmediatamente después de atravesar el cuadro respiratorio.

Cómo está Mirtha Legrand hoy

El último parte médico oficial difundido por el Mater Dei llevó tranquilidad sobre la evolución de la histórica conductora.

“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, indicó el comunicado firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe.

Mirtha permanece acompañada especialmente por Marcela Tinayre, mientras continúa bajo seguimiento médico.

El sanatorio había anticipado además que este viernes se conocería un nuevo parte médico, siempre que no se produjeran cambios antes. Ese informe será clave para confirmar finalmente cuándo podrá abandonar la institución.

Por qué internaron a Mirtha Legrand

La conductora venía atravesando síntomas respiratorios desde hacía varios días, situación que incluso le impidió grabar La noche de Mirtha. En su lugar quedó al frente del programa su nieta, Juana Viale.

Ante la persistencia del cuadro, su familia y sus médicos decidieron internarla el lunes para realizar controles y seguir de cerca su evolución. Posteriormente se confirmó que atravesaba una bronquitis.

Desde entonces, las noticias sobre su recuperación fueron positivas. Su nieto y productor, Nacho Viale, también había llevado tranquilidad al asegurar que estaba “muy bien” y mejorando.

Por ahora, la prioridad del equipo médico sería no acelerar los tiempos. Si no aparece ninguna complicación, el sábado aparece como la fecha más probable para que Mirtha finalmente pueda regresar a su casa.