Cómo tener suculentas en casa: claves para que crezcan sanas sin esfuerzo

Tener suculentas es más simple de lo que parece, y no hace falta ser un experto para lograr que crezcan bien. Solo prestá atención al entorno y dejá que la naturaleza haga su parte.

Las suculentas se convirtieron en las plantas favoritas de muchos hogares. Y no es casualidad: además de su estética única, son fáciles de mantener, no necesitan riegos constantes y ocupan muy poco espacio. Pero aunque parecen invencibles, también pueden sufrir si no se les da el ambiente adecuado.

Si alguna vez se te pudrió una suculenta o se volvió “larga y débil”, probablemente no era culpa tuya: solo hacía falta ajustar la luz, el riego o el tipo de maceta. Acá te contamos todo lo que necesitás saber para empezar tu rincón de suculentas con éxito.

Qué tener en cuenta para que crezcan bien

1. Luz, luz y más luz

Las suculentas aman los espacios luminosos. Si están en interior, colocalas cerca de una ventana con buena luz natural. Si les falta luz, tienden a alargarse buscando sol y pierden su forma compacta.

2. El riego, solo cuando hace falta

Una regla de oro: regá solo cuando la tierra esté completamente seca. En otoño e invierno, esto puede ser una vez cada 15 días. En verano, puede ser semanal. Evitá mojar las hojas o dejar agua en el plato de la maceta.

3. Sustrato y maceta adecuados

Necesitan un suelo que drene bien. Podés comprar tierra para cactus o hacer una mezcla con tierra común, arena gruesa y perlita. La maceta, ideal que tenga orificios de drenaje para

¿Dónde conviene ubicarlas?

En interior: cerca de ventanas, escritorios o estantes bien iluminados.

cerca de ventanas, escritorios o estantes bien iluminados. En balcones o patios: protegidas de lluvias intensas y heladas.

protegidas de lluvias intensas y heladas. En macetas colgantes: algunas variedades caen en forma decorativa.

Las mejores suculentas para empezar

Si estás dando tus primeros pasos, estas variedades son resistentes y muy agradecidas:

Echeveria: la clásica de hojas en roseta.

la clásica de hojas en roseta. Sedum morganianum: conocida como «cola de burro».

conocida como «cola de burro». Haworthia: tolera mejor la sombra.

tolera mejor la sombra. Crassula ovata: más conocida como «planta del dinero».

Tip extra: cómo reproducirlas

Una de las ventajas de las suculentas es que podés multiplicarlas con una sola hoja. Solo tenés que desprender una hoja sana, dejarla secar unos días y apoyarla sobre tierra seca. En unas semanas, aparecen raíces y brotes nuevos.

Tener suculentas es más simple de lo que parece, y no hace falta ser un experto para lograr que crezcan bien. Solo prestá atención al entorno y dejá que la naturaleza haga su parte.