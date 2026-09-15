Crearon un yogur en polvo con leche de cabra y una fruta que sorprende por sus propiedades

La innovación argentina que transforma la leche de cabra en un novedoso yogur en polvo. Foto ilustrativa.

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) trabaja en un desarrollo que busca transformar dos materias primas regionales en un producto con valor agregado: un yogur en polvo elaborado a partir de leche de cabra y pitaya roja.

La propuesta se lleva adelante en el Laboratorio I.De.AR, perteneciente al Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA) de la Facultad de Ingeniería de la UNJu. El proyecto está coordinado por la investigadora Silvina Maldonado y apunta a generar nuevas alternativas dentro de la industria alimentaria a partir de recursos producidos en la provincia.

El resultado es un producto deshidratado que conserva las características propias del yogur y suma compuestos obtenidos de la pitaya roja, una fruta que también forma parte de la producción regional.

Una combinación de leche caprina y fruta regional

La base del desarrollo es la leche de cabra, una materia prima vinculada a pequeños productores de la región. A esta preparación se incorpora un extracto obtenido de la pitaya roja.

La fruta aporta, entre otras características, el color rojizo del producto. Para obtener el extracto, los investigadores trabajan con la pulpa de la pitaya, que previamente es congelada y luego procesada para recuperar los compuestos responsables de su coloración y aquellos asociados a su capacidad antioxidante.

De esta manera, la fruta no se incorpora simplemente como saborizante, sino que forma parte de una estrategia para sumar componentes bioactivos al alimento.

El desarrollo, además, no contiene azúcar agregada. Según explicaron desde el equipo de investigación, la formulación utiliza edulcorantes hipocalóricos.

Del yogur líquido al polvo

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto está en la transformación del yogur convencional en una presentación en polvo.

Una vez preparado el yogur de leche de cabra y agregado el extracto de pitaya, la mezcla pasa por un secadero spray o secador por atomización.

Este sistema permite eliminar el agua del producto y obtener pequeñas partículas secas. El resultado es un polvo que concentra los componentes de la preparación y que puede manipularse y transportarse de una manera diferente a un yogur refrigerado.

La presentación también puede representar una ventaja para la logística alimentaria. Al reducirse el contenido de agua, disminuyen el peso y el volumen del producto, mientras que se evita la dependencia permanente de la refrigeración que requiere un yogur convencional.

Esto abre posibilidades para facilitar su traslado y almacenamiento, especialmente en lugares donde la infraestructura de frío resulta limitada.

Investigación para sumar valor a la producción local

Además del desarrollo tecnológico, el proyecto tiene una mirada puesta en el entramado productivo de Jujuy.

La utilización de leche caprina y pitaya producidas en la región permite pensar en alimentos con mayor valor agregado a partir de materias primas que ya forman parte de la actividad de productores locales.

La investigación universitaria busca así vincular el conocimiento generado en los laboratorios con las necesidades y oportunidades de las economías regionales.

El trabajo del CITA no se limita, además, a esta formulación. Entre sus líneas de investigación también aparece el aprovechamiento de compuestos presentes en distintas especies vegetales para desarrollar nuevos alimentos y productos funcionales.

Una investigación que también mira a los alimentos vegetales

El conocimiento desarrollado durante este tipo de investigaciones podría aplicarse a otras formulaciones alimentarias.

Desde el laboratorio también analizan la posibilidad de avanzar en productos similares elaborados exclusivamente con ingredientes de origen vegetal, una línea que permitiría desarrollar alternativas destinadas al público vegano.