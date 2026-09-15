Michael J. Fox emocionó en los Emmy 2026: el reconocimiento por sus 35 años de lucha contra el Parkinson

Los Premios Emmy 2026 reconocieron la labor humanitaria de Michael J. Fox, el actor que alcanzó fama mundial como Marty McFly en la saga Volver al futuro, por su compromiso de décadas con la investigación sobre el Parkinson, enfermedad que le diagnosticaron cuando tenía apenas 29 años.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope, una distinción que destacó tanto su trayectoria como su incansable trabajo para impulsar la búsqueda de una cura a través de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF).

El actor creó la organización en 2000 y, desde entonces, se convirtió en una de las figuras más visibles de la lucha contra la enfermedad. Actualmente, la fundación es una de las principales organizaciones sin fines de lucro dedicadas a financiar investigaciones sobre el Parkinson.

El emotivo discurso de Michael J. Fox en los Emmy 2026

Al subir al escenario para recibir el reconocimiento, Fox recordó a Bob Hope, el legendario comediante que da nombre al galardón y que durante décadas se destacó por sus acciones humanitarias y su apoyo a los soldados estadounidenses.

“Mis padres nacieron durante la Gran Depresión, en plena Segunda Guerra Mundial. Para ellos, Bob era más que un artista, fue un defensor desinteresado de los soldados y de las familias militares como la mía durante décadas”, recordó.

Fox destacó que Hope le dejó una enseñanza que terminaría adquiriendo un significado especial en su propia vida: estar presente y ayudar cuando las circunstancias se vuelven difíciles.

“Cuando las cosas se ponen difíciles, uno se presenta, ayuda, y si además le añade un toque de alegría, mejor aún”, expresó.

A partir de allí, el protagonista de Volver al futuro recordó uno de los momentos más complejos de su vida: cuando recibió el diagnóstico de Parkinson y decidió mantenerlo en privado por temor a las consecuencias que pudiera tener sobre su carrera.

“Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público”, confesó.

Del miedo por el diagnóstico a la creación de su fundación

Fox fue diagnosticado en 1991 y recién hizo pública su enfermedad en 1998. Durante su discurso, recordó que uno de los grandes puntos de inflexión fue descubrir la respuesta que recibió de colegas y seguidores cuando decidió contar públicamente lo que estaba atravesando.

“Me quedé asombrado por el apoyo de todos ustedes, me sentí muy animado y no había perdido mi esencia. No podían arrebatármela”, señaló.

Ese respaldo terminó impulsándolo a transformar su experiencia personal en una causa colectiva. Dos años después de revelar públicamente su diagnóstico, creó la Michael J. Fox Foundation, con el objetivo de recaudar fondos y acelerar las investigaciones destinadas a desarrollar nuevos tratamientos y, eventualmente, encontrar una cura.

“Comprendí que aceptar esto no significaba que tuviera que rendirme. Simplemente significaba hacer todo lo posible por todas las personas que viven con esta enfermedad. Así que me propuse defender las necesidades de los pacientes, recaudar fondos y desarrollar una cura”, sostuvo.

Michael J. Fox y su lucha de décadas contra el Parkinson

A lo largo de más de 25 años, la organización impulsada por el actor se convirtió en una referencia internacional en el financiamiento de investigaciones relacionadas con el Parkinson.

“Encontré personas brillantes para liderar este esfuerzo conmigo y me comprometí a financiar la mejor ciencia del mundo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes con Parkinson y sus familias, a medida que nos acercamos a la erradicación definitiva de esta enfermedad”, afirmó Fox.

También aprovechó el reconocimiento para agradecer a quienes acompañaron el trabajo de la institución: “Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, donantes, investigadores y, sobre todo, a la comunidad de pacientes que hacen posible nuestro trabajo en la Fundación Michael J. Fox”.

Finalmente, el actor reservó uno de los momentos más emotivos para su familia y, especialmente, para su esposa, Tracy Pollan, quien lo acompañó durante todo el proceso desde que recibió el diagnóstico.

“Ahora viene la parte en la que agradezco a Tracy y a sus hijos por sus sacrificios, por su paciencia y por su amor —no tienen ni idea— y, por supuesto, a mi mamá y a mi papá, a mis hermanas y a mi hermano en Canadá, a los hijos de militares y a los fans de Bob Hope”, concluyó.