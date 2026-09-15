Colocar una taza de arroz detrás de la puerta: para qué sirve y por qué lo recomienda el Feng Shui

El Feng Shui propone distintas prácticas para armonizar los espacios y favorecer la circulación de la energía dentro del hogar. Entre ellas aparece un sencillo ritual que se volvió popular por utilizar un ingrediente presente en prácticamente todas las cocinas: colocar una taza con arroz detrás de la puerta de entrada.

Según esta antigua filosofía china, el arroz está relacionado simbólicamente con la abundancia, la prosperidad y la estabilidad. Por eso, ubicarlo en un punto estratégico de la casa tendría como objetivo favorecer la llegada de nuevas oportunidades y buenas energías.

Para qué sirve colocar una taza de arroz detrás de la puerta

De acuerdo con las creencias del Feng Shui, una taza o pequeño recipiente con arroz blanco puede colocarse detrás o cerca de la puerta principal, siempre del lado interior de la vivienda.

La práctica busca atraer prosperidad y abundancia al hogar, ya que la entrada tiene un significado especial dentro de esta filosofía.

En el Feng Shui, la puerta principal es conocida como la “boca del chi”: el lugar por donde ingresa la energía que posteriormente circula por los diferentes ambientes. De allí que una de las principales recomendaciones sea conservar este sector limpio, ordenado, iluminado y libre de obstáculos.

Por qué la entrada de la casa es clave para el Feng Shui

La ubicación del arroz no es casual. La arquitecta y especialista en Feng Shui Anjie Cho explicó a The Spruce que la puerta principal puede entenderse como un portal de energía y que prestarle atención a este espacio está asociado, dentro de esta práctica, con la posibilidad de recibir nuevas oportunidades.

Por ese motivo, además de incorporar objetos con un significado positivo, se aconseja limpiar regularmente la puerta y sus marcos, retirar elementos que dificulten el paso y evitar la acumulación de objetos en la entrada.

El objetivo es que el acceso a la vivienda transmita una sensación de apertura y permita, según los principios del Feng Shui, una circulación más fluida del chi.

Qué significa el arroz en el Feng Shui

El arroz tiene una fuerte carga simbólica en distintas culturas asiáticas. Históricamente vinculado con el alimento, las cosechas y el sustento de las familias, terminó convirtiéndose también en una representación de la abundancia.

Dentro del Feng Shui, su significado está relacionado con la capacidad de generar recursos, la estabilidad y la prosperidad.

La especialista Maxine McKenzie explicó a Livingetc que el arroz es considerado tradicionalmente un símbolo de alimento y abundancia. Por esta razón, algunos rituales de Feng Shui incluyen pequeños recipientes con este cereal en determinados sectores de la vivienda.

Cómo hacer el ritual de la taza de arroz

La práctica es sencilla: basta con colocar arroz blanco y seco dentro de una taza o recipiente pequeño y ubicarlo detrás de la puerta principal o sobre un mueble o estante próximo a la entrada.

Un punto importante es que el arroz debe mantenerse completamente seco. No es necesario agregar agua ni ningún otro ingrediente.

También conviene revisar periódicamente el recipiente. Si el cereal presenta humedad, cambia de color, desprende olor o atrae insectos, debe reemplazarse.

Más allá de su significado dentro del Feng Shui, no existe evidencia científica de que colocar arroz detrás de una puerta pueda atraer dinero o prosperidad. Se trata de una práctica simbólica vinculada con esta tradición y con la intención de mantener la entrada del hogar asociada al orden, la abundancia y las nuevas oportunidades.