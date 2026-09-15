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20 min cronometro
Yo Como

Tarta de atún en 20 minutos: para una comida rápida y muy sabrosa

¿Sin tiempo para cocinar? Prepará este plato express de @matycocinaok. Te cuenta los trucos para que el relleno quede perfecto y bien sabroso.

Redacción

Por Redacción

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20 min cronometro
Yo Como

Tarta de atún en 20 minutos: para una comida rápida y muy sabrosa

¿Sin tiempo para cocinar? Prepará este plato express de @matycocinaok. Te cuenta los trucos para que el relleno quede perfecto y bien sabroso.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

cebollas: 2

puerro: ½ unidad

morrón rojo: ½

tomate perita: 1

atún desmenuzado: 1 lata

lomitos de atún: 1 lata

huevos: 3

queso crema: 200 gr

aceitunas verdes o negras: 100 gr

huevos duros: 3

tapa de tarta: 2

sal, pimienta y pimentón dulce: a gusto

Preparación

En una sartén caliente ponemos un poquito de aceite y agregamos las cebollas cortadas en pluma, el puerro y el morrón. Sofreímos, agregamos un poquito de sal y un tomate perita cortado en cubos. Cocinar hasta que tiernicen las verduras.

Una vez fría la preparación, pasamos a bol y agregamos los atunes, tres huevos crudos, el queso crema y condimentamos. Incorporamos las aceitunas cortadas en rueditas y los 3 huevos duros cortados.

En una fuente redonda colocamos una de las tapas de tarta y encima el relleno. Tapamos con la otra masa de tarta. Hacer repulgue o presionar para cerrar. Pincelar con huevo batido y con un tenedor pinchar la superficie.

Llevar a horno, precalentado, a 200° C por 20 minutos y listo.


Temas

Cómo hacer

pescados

Recetas

Semana Santa

tartas

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