Cuál es el mejor mineral para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis a largo plazo
Cuando se habla de salud ósea, el calcio suele ocupar el centro de la escena. Sin embargo, especialistas en nutrición y metabolismo advierten que, aunque es fundamental, no es el único protagonista. De hecho, hay un mineral que se considera clave para mejorar la densidad ósea y prevenir la osteoporosis a lo largo del tiempo: el magnesio.
Por qué el magnesio es esencial para los huesos
El magnesio participa directamente en la formación de la estructura ósea. Ayuda a activar la vitamina D —necesaria para que el cuerpo pueda absorber el calcio— y contribuye a mantener un equilibrio saludable entre los minerales que forman el hueso. Diversos estudios indican que una ingesta adecuada de magnesio está asociada a mayor densidad mineral ósea y menor riesgo de fracturas en la edad adulta.
Además:
- Favorece la mineralización del hueso.
- Reduce la inflamación, un factor que acelera la pérdida ósea.
- Mejora la función muscular, disminuyendo caídas en personas mayores.
Calcio y vitamina D: los aliados indispensables
Aunque el magnesio es clave, la salud ósea depende de un “equipo” de nutrientes. Los más importantes son:
- Calcio: forma la estructura principal del hueso.
- Vitamina D: permite absorber el calcio y fijarlo en los tejidos.
- Vitamina K2: ayuda a dirigir el calcio hacia los huesos y evita que se deposite en las arterias.
Sin estos componentes, ningún mineral funciona completamente.
Dónde se encuentra el magnesio
Alimentos ricos en magnesio:
- Semillas (girasol, sésamo, calabaza).
- Verduras de hoja verde.
- Frutos secos, especialmente almendras.
- Legumbres.
- Avena y cereales integrales.
- Chocolate amargo.
En casos de deficiencia, puede indicarse suplementación, siempre con control profesional.
Los especialistas coinciden en que mantener niveles óptimos de magnesio —junto con calcio y vitamina D— es una de las estrategias más efectivas para prevenir la osteoporosis y conservar huesos fuertes durante toda la vida. La combinación de buena alimentación, exposición moderada al sol y actividad física regular, especialmente ejercicios de fuerza, potencia aún más sus beneficios.
