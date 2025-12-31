Cuáles son los dos vegetales que pueden retrasar la aparición de canas, según un estudio

Los resultados sugieren que la luteolina ayuda a mantener niveles estables de endotelina, un péptido relacionado con la producción de pigmento capilar.

Un reciente estudio sugiere que el consumo de ciertos vegetales puede jugar un papel importante en la prevención de las canas, gracias a los antioxidantes presentes en ellos.

La aparición de canas está relacionada con la disminución de melanina en los folículos pilosos, un proceso natural del envejecimiento que también puede acelerarse por factores como la genética, el estrés o el uso excesivo de herramientas de calor. Sin embargo, investigaciones recientes realizadas por la Universidad de Nagoya, Japón, apuntan a que ciertos compuestos en el brócoli y el apio podrían ralentizar este fenómeno.

El papel de la luteolina en el cuidado del cabello

El estudio, liderado por el profesor Masashi Kato, analizó los efectos de la luteolina, un antioxidante presente en estos vegetales. Durante el experimento, los investigadores administraron luteolina de forma oral y tópica a un grupo de ratones durante 16 semanas, comparando los resultados con otro grupo que no recibió tratamiento.

Al inicio, todos los ratones tenían un 20% de canas. Al término del estudio, aquellos que recibieron luteolina mantuvieron el mismo nivel de canas, mientras que los roedores no tratados experimentaron un aumento significativo, alcanzando entre un 60% y 80%.

Cómo actúa este antioxidante

Los resultados sugieren que la luteolina ayuda a mantener niveles estables de endotelina, un péptido relacionado con la producción de pigmento capilar. Este compuesto, que disminuye con el envejecimiento, parece ser clave en la preservación de la melanina. Según los investigadores, las propiedades antioxidantes de la luteolina podrían proteger las células responsables del color del cabello, ayudando a retrasar la aparición de canas.

Aunque los hallazgos son prometedores, el profesor Kato advirtió que aún no se puede confirmar que el efecto en humanos sea idéntico al observado en ratones. No obstante, estudios previos respaldan la idea de que un mecanismo similar podría ocurrir en las personas.

Incluir brócoli y apio en tu dieta no solo es beneficioso para la salud en general, sino que ahora podría ser también un aliado en la lucha contra las canas. Aunque falta más investigación, este descubrimiento abre una puerta a nuevas formas de cuidar el cabello desde la alimentación.