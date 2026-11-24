Con la llegada de Verónica Gabriela Pérez a la dirección ejecutiva y de Elizabeth Ana Osterberg a la subdirección ejecutiva de PAMI, en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, el oficialismo busca reordenar el funcionamiento administrativo y financiero de un organismo que concentra la atención médica de más de cinco millones de jubilados y pensionados en toda Argentina.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación y el Decreto 1412/2026 publicado en el Boletín Oficial, la reestructuración de PAMI responde formalmente a la necesidad de iniciar una nueva etapa orientada a modernizar el instituto y optimizar el uso de sus partidas presupuestarias, aunque crónicas periodísticas de medios nacionales como Clarín y La Nación reconstruyeron además un escenario previo de fricciones internas y exigencias financieras con prestadores.

Qué explicó el Ministerio de Salud sobre los motivos de los cambios en PAMI

En su comunicación institucional emitida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cartera sanitaria liderada por Mario Lugones evitó referencias a conflictos internos y enmarcó el recambio en una agenda de gestión enfocada en la eficiencia operativa del PAMI:

Optimización de recursos y modernización : el Ministerio de Salud sostuvo que la designación de Verónica Gabriela Pérez inicia una etapa destinada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones para jubilados y pensionados.

: el sostuvo que la designación de inicia una etapa destinada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones para jubilados y pensionados. Simplificación y control administrativo : según el documento oficial, las prioridades fijadas para la nueva conducción consisten en profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos internos y reforzar los mecanismos de control para que el presupuesto se traduzca en mejores servicios.

: según el documento oficial, las prioridades fijadas para la nueva conducción consisten en profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos internos y reforzar los mecanismos de control para que el presupuesto se traduzca en mejores servicios. Continuidad institucional: el Ejecutivo destacó la experiencia previa de Pérez dentro del propio instituto, donde se desempeñó al frente de la UGL de San Martín y, desde septiembre, como coordinadora ejecutiva, para consolidar una estructura más ágil y eficaz.

El trasfondo político y financiero detrás de la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo de PAMI

Más allá de la fundamentación oficial difundida por el Ministerio de Salud, distintos reportes periodísticos de Clarín y La Nación señalaron dos factores que aceleraron el desgaste de la gestión saliente de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo: