La mayor parte de las exportaciones mineras totales en los primeros diez meses correspondió a los minerales metalíferos. Foto: gentileza.

Las exportaciones mineras durante los primeros diez meses del año representaron un récord histórico para la Argentina, tras acumular un total de US$ 7.455 millones. De esta manera superaron en un 23% los niveles de todo 2025, incluso a falta de dos meses para terminar el año.

El dato surge de estimaciones de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base en Aduana. De acuerdo con su último informe mensual, esta cifra se alcanzó luego de que en octubre se registraron exportaciones por US$ 660 millones.

Las exportaciones mineras representaron el 7,0% de las exportaciones totales argentinas en octubre y el 8,6% en el acumulado de los primeros diez meses de este año. Esto equivale a una caída interanual en valores de 1,2% para el mes de octubre, pero también a un incremento interanual del 52,5% para el acumulado del año.

Las exportaciones mineras del período enero-octubre superan el nivel de 2025 (US$ 4.889 millones) para el mismo período. Además, el acumulado de 2026 se sitúa un 131,9% por encima del nivel promedio de 2010-2025 en estos meses.

La mayor parte de las exportaciones mineras totales entre enero y octubre correspondió a los minerales metalíferos, que representaron el 73%. En segundo lugar quedó el litio, con un 25% (con una mayor participación que en 2025), mientras que el resto de las exportaciones representó el 2% restante.

Los minerales metalíferos siguen liderando

Solo en octubre, los minerales metalíferos sumaron US$ 461 millones en exportaciones, de los US$ 660 millones mensuales, con una participación del 69% del total. Acá se destacó la participación del oro con un 58% del total exportado (US$ 383 millones) y la plata con un 8% (US$ 55 millones). El 3,4% restante (US$ 22 millones) se explica por otros minerales, principalmente el cobre.

Si vamos al acumulado de los primeros diez meses del año, esta clase de productos sumaron exportaciones por US$ 5.443 millones. Esto implica un incremento interanual del 35,3%, donde el oro aportó US$ 4.407 millones (59% del total exportado), la plata US$ 869 millones (12%) y el resto de los minerales metalíferos US$ 167 millones (2%).

Crece el litio

En el caso del litio, en octubre se exportaron un total de US$ 184 millones, lo que marcó el récord histórico de exportaciones para ese mes, impulsado por un aumento en los precios internacionales. Este mineral explicó el 27,8% de las exportaciones mineras totales en el mes bajo análisis.

Con este resultado, en los primeros diez meses de 2026 las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$ 1.858 millones, con un crecimiento del 162,2% interanual y una participación del 24,9% de las exportaciones mineras totales. En términos históricos, este fue el mejor registro para ese período. En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado de lo que va del año exhibieron un incremento del 39%.

Resto de las exportaciones

Para octubre, el resto de los productos mineros alcanzaron los US$ 16 millones exportados. De este monto, US$ 11,1 millones corresponden a minerales no metalíferos, destacándose el ácido ortobórico, los boratos y la bentonita. Además se exportaron US$ 4,5 millones de rocas de aplicación, donde las cales explican el 65% del rubro.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, el resto de las exportaciones alcanzaron los US$ 154 millones, lo que marcó una disminución interanual de 1,3%.

¿A qué países van las exportaciones mineras de Argentina?

Otro dato que destaca el informe fue el destino de las exportaciones mineras. En octubre, el 84% ($554 millones) fueron a China, Suiza, Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, en el acumulado del año este porcentaje alcanzó el 82% (US$ 6.111 millones) para estos mismos países.

Las exportaciones mineras hacia estos países estuvieron explicadas mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron, para este grupo, el 73% del total de las ventas mineras al exterior en octubre y el 74% en los primeros diez meses del año.

A su vez, estos cuatro destinos explicaron el 83% de las exportaciones metalíferas totales en los primeros diez meses de 2026. El 17% restante de las exportaciones de este rubro tuvieron como destino principalmente a la India, Corea del Sur, Alemania, Brasil y Finlandia.