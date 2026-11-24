Récord para las exportaciones mineras: Argentina acumuló US$ 7.455 millones en los primeros diez meses del año
Los envíos al exterior crecieron un 52,5% interanual entre enero y octubre, y ya superan en un 23% todo lo exportado durante 2025, a dos meses de terminar el año. Cuáles son los principales destinos de las exportaciones.
Las exportaciones mineras durante los primeros diez meses del año representaron un récord histórico para la Argentina, tras acumular un total de US$ 7.455 millones. De esta manera superaron en un 23% los niveles de todo 2025, incluso a falta de dos meses para terminar el año.
El dato surge de estimaciones de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base en Aduana. De acuerdo con su último informe mensual, esta cifra se alcanzó luego de que en octubre se registraron exportaciones por US$ 660 millones.
Las exportaciones mineras representaron el 7,0% de las exportaciones totales argentinas en octubre y el 8,6% en el acumulado de los primeros diez meses de este año. Esto equivale a una caída interanual en valores de 1,2% para el mes de octubre, pero también a un incremento interanual del 52,5% para el acumulado del año.
Las exportaciones mineras del período enero-octubre superan el nivel de 2025 (US$ 4.889 millones) para el mismo período. Además, el acumulado de 2026 se sitúa un 131,9% por encima del nivel promedio de 2010-2025 en estos meses.
La mayor parte de las exportaciones mineras totales entre enero y octubre correspondió a los minerales metalíferos, que representaron el 73%. En segundo lugar quedó el litio, con un 25% (con una mayor participación que en 2025), mientras que el resto de las exportaciones representó el 2% restante.
Los minerales metalíferos siguen liderando
Solo en octubre, los minerales metalíferos sumaron US$ 461 millones en exportaciones, de los US$ 660 millones mensuales, con una participación del 69% del total. Acá se destacó la participación del oro con un 58% del total exportado (US$ 383 millones) y la plata con un 8% (US$ 55 millones). El 3,4% restante (US$ 22 millones) se explica por otros minerales, principalmente el cobre.
Si vamos al acumulado de los primeros diez meses del año, esta clase de productos sumaron exportaciones por US$ 5.443 millones. Esto implica un incremento interanual del 35,3%, donde el oro aportó US$ 4.407 millones (59% del total exportado), la plata US$ 869 millones (12%) y el resto de los minerales metalíferos US$ 167 millones (2%).
Crece el litio
En el caso del litio, en octubre se exportaron un total de US$ 184 millones, lo que marcó el récord histórico de exportaciones para ese mes, impulsado por un aumento en los precios internacionales. Este mineral explicó el 27,8% de las exportaciones mineras totales en el mes bajo análisis.
Con este resultado, en los primeros diez meses de 2026 las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$ 1.858 millones, con un crecimiento del 162,2% interanual y una participación del 24,9% de las exportaciones mineras totales. En términos históricos, este fue el mejor registro para ese período. En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado de lo que va del año exhibieron un incremento del 39%.
Resto de las exportaciones
Para octubre, el resto de los productos mineros alcanzaron los US$ 16 millones exportados. De este monto, US$ 11,1 millones corresponden a minerales no metalíferos, destacándose el ácido ortobórico, los boratos y la bentonita. Además se exportaron US$ 4,5 millones de rocas de aplicación, donde las cales explican el 65% del rubro.
En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, el resto de las exportaciones alcanzaron los US$ 154 millones, lo que marcó una disminución interanual de 1,3%.
¿A qué países van las exportaciones mineras de Argentina?
Otro dato que destaca el informe fue el destino de las exportaciones mineras. En octubre, el 84% ($554 millones) fueron a China, Suiza, Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, en el acumulado del año este porcentaje alcanzó el 82% (US$ 6.111 millones) para estos mismos países.
Las exportaciones mineras hacia estos países estuvieron explicadas mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron, para este grupo, el 73% del total de las ventas mineras al exterior en octubre y el 74% en los primeros diez meses del año.
A su vez, estos cuatro destinos explicaron el 83% de las exportaciones metalíferas totales en los primeros diez meses de 2026. El 17% restante de las exportaciones de este rubro tuvieron como destino principalmente a la India, Corea del Sur, Alemania, Brasil y Finlandia.
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