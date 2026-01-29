“Desde los 50 se pierde un 2% anual de masa muscular”: los ejercicios recomendados por los especialistas para esta edad

Las caminatas diarias siguen siendo una de las opciones más accesibles y efectivas para mantenerse activo, mejorar la circulación y cuidar el corazón.

Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta cambios naturales que impactan directamente en la masa muscular. A partir de los 50 años, la pérdida puede rondar el 2% anual, un proceso conocido como sarcopenia, que no solo afecta la fuerza sino también la movilidad, el equilibrio y la autonomía en la vida cotidiana.

Lejos de ser un motivo para abandonar la actividad física, este escenario refuerza la importancia de moverse de forma regular y planificada. Diversos estudios, entre ellos investigaciones de la Universidad de Stanford, coinciden en que la combinación de ejercicios de fuerza, resistencia y equilibrio permite ralentizar la pérdida muscular y mejorar la calidad de vida en adultos mayores.

Por qué el ejercicio es clave después de los 50

A diferencia de lo que se suele creer, el entrenamiento de fuerza no solo es seguro sino altamente recomendable en esta etapa. Trabajar los músculos ayuda a fortalecer los huesos, favorece la absorción de calcio y reduce el riesgo de osteopenia y fracturas. Además, mejora la postura, la estabilidad y el funcionamiento general del organismo.

Especialistas en actividad física remarcan que no se trata de entrenamientos extremos, sino de rutinas adaptadas a cada persona, con cargas progresivas y buena técnica.

Cuál es la rutina ideal

En términos generales, se aconseja realizar actividad física entre dos y tres veces por semana, con sesiones de alrededor de una hora. La constancia es más importante que la intensidad, y siempre que sea posible, se recomienda el acompañamiento de un profesional para ajustar los ejercicios y evitar lesiones.

Otro punto clave es la variedad. Combinar distintos tipos de actividad no solo mejora los resultados físicos, sino que también ayuda a sostener el hábito en el tiempo.

Los ejercicios más recomendados a partir de los 50

El entrenamiento de fuerza ocupa un lugar central: puede realizarse con pesas livianas, bandas elásticas o el propio peso corporal, priorizando grandes grupos musculares como piernas, espalda y core.

Las caminatas diarias siguen siendo una de las opciones más accesibles y efectivas para mantenerse activo, mejorar la circulación y cuidar el corazón. A eso se pueden sumar disciplinas como pilates y yoga, que aportan flexibilidad, control postural y conciencia corporal sin impacto.

Para quienes buscan un estímulo mayor, el HIIT adaptado también aparece como una alternativa válida, siempre bajo supervisión, ya que permite trabajar resistencia y fuerza en tiempos cortos.

Finalmente, prácticas como el tai chi o artes marciales suaves se destacan por su aporte al equilibrio, la coordinación y la respiración, factores fundamentales para prevenir caídas.

Moverse hoy para vivir mejor mañana

La pérdida de masa muscular no es inevitable. Con ejercicios adecuados, frecuencia sostenida y acompañamiento profesional, es posible conservar fuerza, autonomía y bienestar más allá de los 50. El cuerpo cambia, pero sigue respondiendo al movimiento. Y cuanto antes se empiece, mejores serán los resultados.