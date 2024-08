Día del gato: qué es la enfermedad del «arañazo» y cómo prevenirla

El 8 de agosto es una fecha dedicada a celebrar a los gatos, instaurada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto a otros grupos de derechos de los animales, con el objetivo de visibilizar los derechos de los felinos.

En la actualidad, se estima que la población mundial de gatos domésticos supera los 350 millones y su popularidad se debe en gran parte a que requieren cuidados básicos y pueden ser muy cariñosos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, durante el juego, los gatos pueden arañar sin intención y causar pequeñas heridas en la piel. Estos rasguños, aparentemente insignificantes, pueden ocultar el riesgo de la enfermedad del arañazo de gato. ¿Qué la causa y cómo prevenirla?



Lo primero a aclarar es que esta enfermedad no la causa el gato, sino sus pulgas. Estos parásitos, que viven de alimentarse de la sangre de los felinos, pueden ser portadores de una bacteria llamada Bartonella henselae (B. henselae).

Cuando las pulgas pican a un gato infectado, absorben la bacteria y luego la eliminan junto con sus heces. La molestia que ocasiona esta picadura hace que el gato se rasque, alojándose la bacteria en sus uñas. Por este motivo, sus arañazos pueden abrir la puerta a estas infecciones.



Al principio se puede observar un enrojecimiento y lesiones sobreelevadas en el lugar donde se produce la herida, seguidas de inflamación de los ganglios cercanos al área afectada.

Estos ganglios inflamados pueden causar dolor y malestar general, y en casos más graves, la enfermedad puede afectar diferentes órganos y sistemas.

Estudios retrospectivos que investigan la incidencia de este tipo de enfermedad en personas muestran que se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 15 años. Sin embargo, la prevalencia es baja, se trata fácilmente y no tiene consecuencias para la salud a largo plazo.



A la hora de prevenir esta enfermedad, Matías Garrido, médico veterinario y gerente de marketing y técnico para la Unidad de Negocios de Animales de Compañía para MSD Salud Animal Argentina, comenta: “Las pulgas, las garrapatas y los ácaros pueden ser vectores de enfermedades infecciosas. En el caso del arañazo de gato, el foco de prevención está en la eliminación de estos parásitos. Para ello, es importante consultar con el médico veterinario para evaluar soluciones efectivas. Si hay niños en el hogar, se debe ser riguroso y buscar el mejor tratamiento contra las pulgas posible. Existen pipetas únicas de fácil aplicación, donde la tapa no es necesario sacarla (se gira y aplica), y con una sola dosis se puede proteger a nuestros gatos por 12 semanas”.



Además, los gatos suelen tener una limpieza meticulosa, lo que hace posible que no se vean las pulgas ya que son arrastradas por su lengua rugosa al acicalarse. A pesar de este hábito, no dejan de estar expuesta a la enfermedad.





También existen otras formas de contagios, los gatos pueden transformarse en portadores de la enfermedad a raíz de peleas con otros gatos infectados o a través de transfusiones de sangre felinas, si es que esta está contaminada. Si bien algunos gatos muestran síntomas, la mayoría simplemente tiene la bacteria en la sangre sin reflejar algún cuadro. Algunos estudios han encontrado la bacteria Bartonella en la sangre de hasta 1 de cada 3 gatos sanos, en particular gatitos.



¿Qué más se puede hacer?



Nuevamente, Matias Garrido acerca algunas recomendaciones extras para el cuidado de la salud de las mascotas y sus tutores:



– Evitar los arañazos, mordeduras y lametones de gatos, especialmente de gatitos o gatos callejeros. Especialmente importante para las personas con sistemas inmunológicos debilitados.

– Higienizarse las manos después de jugar con los gatos.

– Mantenga a los gatos dentro de casa y alejados de los gatos callejeros.

– Mantener el ambiente libre de pulgas, garrapatas y ácaros.



Si bien compartir momentos agradables con las mascotas siempre es positivo, se debe tener en cuenta que la salud animal y humana están interconectadas. Por este motivo es importante tener animales sanos, sobre todo si hay niños en el hogar.

