Milei viajará a España, Paraguay y Estados Unidos en una intensa gira internacional.

El presidente argentino, Javier Milei, encarará una nueva agenda internacional entre fines de junio y comienzos de julio que incluirá escalas en España, Paraguay y Estados Unidos, con foco en reuniones políticas, actividades académicas y contactos con empresarios e inversores.

Escala en Madrid

La gira comenzará el 24 de junio en Madrid, donde permanecerá hasta el 27 de junio. Durante su estadía participará de una conferencia y de un encuentro con empresarios en la Universidad CEU San Pablo, institución que además prepara una distinción para el mandatario.

Será el sexto viaje de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. En visitas anteriores mantuvo encuentros con Santiago Abascal y Isabel Díaz Ayuso, aunque no se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La visita coincidirá con una jornada políticamente sensible en Argentina, ya que el mismo día la oposición intentará avanzar en la Cámara de Diputados con iniciativas vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Cumbre del Mercosur en Asunción

Tras regresar de España, Milei participará el 30 de junio de la cumbre presidencial del Mercosur en Asunción.

Durante el encuentro, el presidente paraguayo Santiago Peña transferirá la presidencia pro témpore del bloque al mandatario uruguayo Yamandú Orsi.

La reunión tendrá lugar en un contexto marcado por la reciente entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Nueva visita a Estados Unidos

El 4 de julio, fecha en que Estados Unidos celebra su independencia, Milei arribará a Nueva York para participar de actividades impulsadas por la administración de Donald Trump.

La gira estadounidense se extenderá hasta el 7 de julio y tendrá como eje el fortalecimiento de la relación política entre ambos gobiernos y la búsqueda de inversiones para Argentina.

Con este viaje, Milei acumulará 18 visitas a territorio estadounidense desde el inicio de su mandato, consolidando a Washington como el principal destino de su agenda internacional.

Agenda diplomática

El viaje se inscribe dentro de una estrategia de alineamiento con Estados Unidos que incluye contactos políticos, económicos y de seguridad. En los últimos meses, el Gobierno argentino profundizó sus vínculos con distintas áreas de la administración norteamericana y reforzó la cooperación bilateral en temas económicos, estratégicos y de defensa.

Además, el Ejecutivo ya trabaja en las próximas participaciones internacionales del mandatario, entre ellas la Asamblea General de las Naciones Unidas y la próxima cumbre del G20.