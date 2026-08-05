El BCRA cerró un swap clave con China por cinco años para calmar al mercado y blindar las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco de la República Popular de China (PBoC) sellaron este miércoles la renovación de su histórico acuerdo bilateral de swap de monedas por RMB 130.000 millones (aproximadamente US$ 19.000 millones). La operación marca un hito en la ingeniería financiera de la Casa Rosada: por primera vez desde su creación, el plazo de vencimiento se extendió de tres a cinco años.

Esta ampliación del horizonte temporal otorga un marco de previsibilidad inédito a una herramienta financiera que ambas autoridades monetarias sostienen de forma ininterrumpida desde 2009. La firma llega tras semanas de intensas negociaciones encabezadas por el presidente de la entidad, Santiago Bausili, desarmando las especulaciones sobre un eventual enfriamiento de los vínculos bilaterales con Beijing.

Cómo funciona el tramo de US$ 5.000 millones activado

Dentro del monto total negociado, la atención de las mesas de dinero está puesta en el tramo operativo que el país utiliza para sostener la liquidez del comercio exterior y estabilizar los frentes cambiarios:

Monto activado: se mantiene vigente el tramo por RMB 35.000 millones (equivalentes a unos USD 5.000 millones ), puesto en marcha a comienzos de 2023.

se mantiene vigente el tramo por (equivalentes a unos ), puesto en marcha a comienzos de 2023. Costo financiero: funciona como una disponibilidad contingente de divisas. No genera el pago de intereses mientras los fondos permanezcan en las cuentas del Central sin ser utilizados.

funciona como una disponibilidad contingente de divisas. mientras los fondos permanezcan en las cuentas del Central sin ser utilizados. Uso estratégico: brinda un colchón de seguridad a las reservas internacionales para respaldar el pago de importaciones clave y garantizar la estabilidad financiera sin recurrir a la emisión.

Un historial de 17 años que duplica su tamaño original

El entendimiento entre Buenos Aires y China cumple 17 años de historia y consolida un proceso de ampliación progresiva que atravesó distintas administraciones políticas:

Acuerdo inicial (2009): arrancó con una línea contingente de RMB 70.000 millones .

arrancó con una línea contingente de . Salto cualitativo (2018): La incorporación de un acuerdo suplementario llevó el tope a los actuales RMB 130.000 millones .

La incorporación de un acuerdo suplementario llevó el tope a los actuales . Paso a 5 años (2026): Se abandona el esquema tradicional de renovaciones trienales por un contrato a cinco años, otorgando previsibilidad directa hasta 2031.

Con este frente cerrado, el equipo económico que lidera Luis Caputo consigue un respiro clave en la acumulación de reservas brutas y despeja los temores de un vencimiento de corto plazo que pudiera poner bajo presión las cotizaciones del dólar en el mercado local.