Cambiaron las tasas de los plazos fijos: los bancos que más pagan hoy, 5 de agosto de 2026

En un contexto económico caracterizado por la volatilidad y los constantes cambios del mercado, encontrar una alternativa de inversión ideal para resguardar los ahorros se convierte en un verdadero desafío para los argentinos.

Ante esto, los ahorristas se debaten entre la opción del tradicional plazo fijo que cambiaron sus tasas en los últimos días o el creciente furor de las cuentas remuneradas que ofrecen las billeteras virtuales.

Ranking de plazos fijos hoy, 5 de agosto de 2026

Inició agosto y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su tabla comparativa de tasas.

El listado reúne a las entidades con mayor volumen de depósitos y detalla la TNA que ofrece cada una para plazos fijos intransferibles a 30 días.

Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.

El ranking este miércoles, 5 de agosto, se posicionó de la siguiente manera:

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Macro: 18.5%

Banco BBVA: 18,25%

ICBC: 17,7%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Hipotecario S.A: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 16%

Banco Galicia: 17,5%

Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así hoy, 5 de agosto: