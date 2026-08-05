Acceso Norte de Neuquén: en 15 días comenzará el hormigonado del puente en «Y»

El intendente, Mariano Gaido, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicaron cómo será el futuro puente elevado en "Y". Foto: archivo Matías Subat.

La ejecución del Acceso Norte en Neuquén avanza hacia una de sus etapas clave: tras el armado de la estructura de una de las ramas, en las próximas semanas comenzará el hormigonado.

Durante una visita por la obra este miércoles, el intendente, Mariano Gaido, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicaron cómo será el futuro puente elevado en «Y».

«Estamos en la rama que permite el acceso desde Raúl Alfonsín hacia Diagonal 9 de Julio. En 15 días vamos a estar ya colocando el hormigón«, anunció Nicola.

Explicó que será un puente postesado, una técnica en la que la estructura se refuerza mediante cables de acero tensados después del hormigonado, lo que le aporta mayor resistencia y estabilidad.

«Se están colocando esos cables especiales. Una vez que finaliza, se termina de armar el encofrado, vienen los camiones con el hormigón y ya vamos a tener la primera rama para recorrer en 20 días«, sostuvo.

Aseguró también «queremos llegar a fin de año con este puente armado para ya poder hacer todas las pruebas finales de carga, y lo antes posible habilitar el tránsito«.

A su vez, avanza la construcción de la rama del puente que conectará con la calle Jujuy. «Ya están nivelando el suelo para poder armar todo el encofrado y los puntales que después soportarán el hormigonado«, detalló el secretario.

Por su parte, Gaido expresó «es un orgullo ver que las empresas neuquinas, con viento, con lluvia, las 24 horas llevan adelante las obras mucho más rápido de lo que estaba previsto«.

Afirmó que el nuevo ingreso «es un reordenamiento vial que necesitaba la ciudad hace muchos años y que tiene que ver con el crecimiento exponencial«.

Destacó también a las empresas neuquinas «que llevan adelante su compromiso de ponerse la camiseta y que cumplamos con los objetivos que nos habíamos trazado, que a final de año tengamos esta obra finalizada».