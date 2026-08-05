Abigeato en Neuquén: atrapan a un hombre con restos de vacuno faenado en la Ruta 40

Abijeato en Neuquén: atrapan a un hombre con restos de vacuno faenado en la Ruta 40

Como parte los patrullajes preventivos que la Policía del Neuquén despliega de forma permanente en zonas rurales para combatir el abigeato, efectivos de la División Brigada Rural y Abigeato de Junín de los Andes demoraron a un sujeto y secuestraron carne vacuna recientemente faenada en un operativo realizado a la vera de la Ruta Nacional Nº 40.

El hecho se registró durante la noche del lunes, cuando el personal policial detectó un vehículo detenido sobre la banquina por un supuesto desperfecto mecánico. Atendiendo a antecedentes delictivos registrados en ese sector y tras la retirada del rodado, los uniformados montaron un dispositivo de vigilancia preventiva en las inmediaciones de un campo de la zona.

Minutos más tarde, la guardia observó a un hombre saliendo del interior del predio rural. Al proceder a su identificación, los agentes advirtieron indicios sospechosos que motivaron su inmediata demora y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje dentro del establecimiento, donde localizaron diversos cortes cárnicos pertenecientes a un bovino faenado recientemente, así como una prenda de vestir con manchas presuntamente hemáticas. Todos los elementos fueron incautados para ser incorporados a la causa.

La Fiscalía de Turno intervino en el caso y ordenó las diligencias de rigor, incluyendo la documentación del lugar del hecho y la restitución de la carne al propietario del campo. Una vez concluidas las medidas judiciales y al no detectarse otros elementos de interés, la autoridad competente dispuso la libertad del demorado.

Desde la fuerza provincial destacaron que este operativo forma parte del trabajo sostenido de patrullajes estratégicos para llevar mayor seguridad a los productores rurales neuquinos.