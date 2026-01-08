El ejercicio simple que mejora la postura de tu espalda en pocos minutos

Las rutinas que incorporan ejercicios de fuerza, ya sea con mancuernas, bandas elásticas o peso corporal, son clave para fortalecer tendones y mejorar la densidad ósea.

En el mundo del entrenamiento físico, los ejercicios que combinan eficiencia con resultados tangibles se han vuelto indispensables. Un movimiento en particular, las elevaciones laterales, destaca por su capacidad de fortalecer la parte superior del cuerpo, promoviendo una mejor postura y mayor estabilidad sin necesidad de sesiones extensas.

Las rutinas que incorporan ejercicios de fuerza, ya sea con mancuernas, bandas elásticas o peso corporal, son clave para fortalecer tendones y mejorar la densidad ósea. Estos entrenamientos también tienen un impacto positivo en la prevención de lesiones y el mantenimiento de la movilidad a lo largo del tiempo.

En este sentido, las elevaciones laterales son ideales porque trabajan específicamente los músculos del hombro y la espalda, esenciales para sostener una postura adecuada. Además, la versatilidad del ejercicio permite adaptarlo según la condición física de cada persona.

Cómo realizar correctamente las elevaciones laterales

La técnica es crucial para obtener resultados y evitar lesiones. Para ejecutar este movimiento de manera efectiva:

Adoptá una postura recta, ya sea de pie o sentado en un banco. Mantené el torso ligeramente inclinado hacia adelante y los brazos hacia los costados, con los codos apenas flexionados. Usá un peso cómodo para evitar sobrecargar las articulaciones. Activá los glúteos y el abdomen para estabilizar el cuerpo mientras levantás los brazos hasta que queden paralelos al suelo. Bajá los brazos de manera controlada y repetí el movimiento.

Opciones para entrenar en casa: bandas elásticas

Si no tenés acceso a mancuernas, las bandas elásticas son una excelente alternativa. Estas ofrecen una resistencia progresiva que se ajusta según el rango de movimiento, proporcionando un estímulo constante en los músculos.

Para realizar elevaciones laterales con bandas, sujetá un extremo con el pie y el otro con la mano. Estirá hacia arriba hasta alcanzar la altura del hombro. Para variar la dificultad, podés cruzar el movimiento, trabajando con la mano opuesta al pie que sostiene la banda.

Investigaciones han demostrado que las elevaciones laterales activan eficientemente los músculos del trapecio medio e inferior, así como el deltoides lateral. Tanto con mancuernas como con cables o bandas, este ejercicio resulta igual de eficaz, siendo la elección una cuestión de preferencia personal.

Incorporar las elevaciones laterales en tu rutina puede ser el cambio que necesitás para mejorar tu postura, fortalecer tu cuerpo y sentirte mejor cada día.