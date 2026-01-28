Esta fruta está repleta de magnesio y la recomiendan consumir antes de dormir

Además de sus propiedades relajantes, esta fruta tropical aporta beneficios para la salud muscular y cardiovascular, ayudando al cuerpo a relajarse antes de dormir.

Si buscás un aliado natural para descansar mejor y reducir el estrés antes de dormir, hay una fruta tropical que podría convertirse en tu favorita: la guayaba. Rica en magnesio, este mineral esencial no solo promueve la relajación muscular, sino que también ofrece múltiples beneficios para el bienestar general.

Conocida científicamente como Psidium guajava, la guayaba es una excelente fuente de vitamina C, antioxidantes, fibra y, por supuesto, magnesio. Este mineral tiene la capacidad de reducir la actividad neuronal excesiva, lo que contribuye a un estado de calma y favorece la producción de melatonina, la hormona clave para regular el sueño.

¿Por qué consumir guayaba antes de dormir?

El magnesio que contiene la guayaba es reconocido por su impacto positivo en la salud:

Reducción del estrés : Este mineral ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que genera una sensación de bienestar antes de acostarte.

: Este mineral ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que genera una sensación de bienestar antes de acostarte. Relajación muscular : Al prevenir calambres y tensiones, permite que los músculos se relajen, favoreciendo un sueño más profundo y reparador.

: Al prevenir calambres y tensiones, permite que los músculos se relajen, favoreciendo un sueño más profundo y reparador. Control de la presión arterial: Contribuye a relajar el sistema cardiovascular, ayudando al cuerpo a prepararse para el descanso.

Fotos gentileza.

Además, la guayaba se destaca por su capacidad antioxidante, lo que la convierte en una fruta integral para mejorar la salud general.

¿Cómo consumirla para aprovechar sus beneficios?

La versatilidad de la guayaba la hace ideal para incluirla en tu rutina nocturna. Podés disfrutarla fresca, en un licuado o incluso preparar un té con sus hojas, conocido por sus propiedades relajantes y beneficios para el sistema digestivo.

Incorporar esta fruta tropical a tu dieta es una forma sencilla y deliciosa de cuidar tu salud mientras disfrutás de un mejor descanso.