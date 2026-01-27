Esta planta de interior colgante tiene flores extravagantes y casi no necesita riego

Es ideal tanto para macetas colgantes como para estructuras en las que pueda trepar.

En los últimos años, la jardinería ha conquistado a miles de personas que buscan conectarse con la naturaleza desde la comodidad de sus hogares. Sin embargo, dar los primeros pasos en este mundo puede ser un desafío si no elegís las especies adecuadas. Una mala elección no solo puede desanimarte, sino también complicar tu experiencia inicial.

Por eso, hoy te presentamos a una planta ideal para quienes buscan algo único, atractivo y fácil de cuidar: la Hoya carnosa, conocida popularmente como flor de cera. Esta trepadora originaria del sudeste asiático y Australia destaca por sus hojas gruesas y brillantes, así como por sus flores con apariencia cerosa y forma de estrella, que la convierten en una verdadera joya natural.

Fácil de cuidar y versátil:

La Hoya carnosa es perfecta para interiores gracias a su capacidad de adaptación. Aunque prefiere una iluminación indirecta y brillante, también tolera espacios con menos luz. Eso sí, conviene evitar la exposición directa al sol en las horas más intensas, ya que podría dañar sus hojas.

En cuanto al riego, es fundamental que el sustrato sea bien drenado. Regá cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto, evitando el exceso de agua, que puede pudrir las raíces. Durante el invierno, esta planta entra en reposo, por lo que necesitará menos riego.

Un espectáculo de flores:



Uno de los mayores encantos de la flor de cera son sus racimos florales, que pueden variar en tonalidades entre el blanco, el rosa y el rojo. Estas flores no solo son visualmente impactantes, sino que también desprenden un aroma dulce, especialmente al caer la noche. Aunque la planta puede tardar algunos años en florecer, la espera vale la pena: una vez que aparecen, sus flores pueden durar semanas, convirtiéndose en el centro de atención.

Una opción resistente y duradera:

Otra ventaja de esta especie es su longevidad. Es ideal tanto para macetas colgantes como para estructuras en las que pueda trepar. Además, no exige grandes cuidados: con una fertilización mensual durante la temporada de crecimiento es suficiente para mantenerla saludable.

Si estás buscando una planta que combine belleza, resistencia y fácil mantenimiento, la flor de cera es una excelente elección. Con sus hojas brillantes y flores aromáticas, esta especie no solo embellece tus espacios, sino que también aporta frescura y naturaleza a tu entorno.