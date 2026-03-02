Estas hierbas para el mate alivian dolores estomacales y reducen la inflamación intestinal

El mate es una de las infusiones más populares en Argentina, pero muchos lo asocian con malestares estomacales como la acidez. Para evitar este problema, hay algunos trucos sencillos que podés aplicar. Uno de los más efectivos es asegurarse de que el agua no llegue a hervir, manteniéndola entre los 70 y 85 grados. De esta manera, se puede disfrutar del mate sin provocar irritación estomacal.

Otro factor que contribuye a la acidez es el polvillo de la yerba. Para evitarlo, se recomienda tamizar la yerba antes de colocarla en el mate. Sin embargo, la incorporación de ciertas hierbas puede no solo mejorar el sabor de la infusión, sino también ayudar a neutralizar la acidez y aliviar los malestares digestivos.

Las hierbas que podés agregar al mate para calmar el estómago:

Burrito : Esta planta es famosa por sus propiedades digestivas, ayudando a aliviar dolores de estómago, gases, hinchazón abdominal y náuseas. Además, tiene efectos ansiolíticos, por lo que es ideal para relajar el cuerpo y la mente.



Manzanilla : Reconocida por su capacidad para tratar problemas digestivos, la manzanilla es antiinflamatoria y puede reducir la irritación del esófago causada por el ácido estomacal. También es un calmante natural que favorece la digestión.



Peperina : Aparte de su capacidad para potenciar el sabor amargo de la yerba mate, la peperina añade un toque fresco y revitalizante a la infusión, además de ser digestiva.



Cedrón: Esta hierba es excelente para aliviar problemas digestivos como cólicos o digestiones lentas. También tiene propiedades sedantes que calman el sistema nervioso y digestivo, siendo útil para calmar palpitaciones nerviosas.





El burrito, un aliado para la desinflamación intestinal. Foto gentileza.

El burrito destaca especialmente entre las hierbas por sus cualidades para reducir la hinchazón. Esta planta, conocida científicamente como Aloysia polystachya, se encuentra principalmente en regiones de Argentina, Paraguay y Bolivia, y es apreciada tanto por su sabor como por sus efectos terapéuticos.

¿Cuánto mate es recomendable consumir al día?:

A pesar de los múltiples beneficios del mate, es importante no excederse. Por sus propiedades diuréticas, un consumo excesivo puede llevar a la deshidratación. Los expertos recomiendan no tomar más de un litro diario y seguir hidratándose con agua. Además, si experimentas insomnio o nerviosismo, es preferible evitar su consumo en horas nocturnas.

Cómo hacer un mate perfecto: cinco tips para que lo disfrutes de la mejor manera:

El mate es la bebida tradicional de Argentina, que enamora a propios y ajenos. Si bien parece fácil su preparación, en realidad es todo un ritual que necesita llevarse a cabo con precisión y paciencia para que se vuelva tu fiel compañero de la jornada.

Por eso, a continuación, te dejamos cinco recomendaciones para que cebar mate se vuelva un placer y te quede perfecto, digno de compartir y que te pidan uno más. ¡Tomá nota!

1. Prestá atención a la temperatura del agua: para preparar mates ideales, la temperatura del agua debe mantenerse entre 70 a 80°C. El agua no debe estar tibia, ni permitir que hierva.

2. No llenar a tope el mate de yerba: lo ideal es colocar la yerba en el mate hasta alcanzar solo las tres cuartas partes de este. Algunas personas los prefieren amargos otros dulces, eso queda a elección de cada uno.

3. ¡Muy importante! Sacale el polvillo de la yerba: para lograr esto se recomienda tapar, solo con una mano, la boca del mate invertirlo y agitarlo unos segundos. Esto permite deshacerse del polvillo que trae la yerba. Además, esto permite que la yerba quede recostada sobre una de las paredes del mate y quede un agujero pequeño.

4. Al momento de colocar el agua tibia, hacelo en el hueco creado: colocar el agua tibia permite que la yerba no se queme. Luego se recomienda no tomarlo directamente sino dejarlo reposar un momento y colocar la bombilla en el hueco.

5. Último y esencial… ¡no muevas la bombilla!: luego de seguir estos pasos, ya se puede cebar y disfrutar del mate perfecto. Una regla de oro es no mover la bombilla y cebar siempre en el mismo lugar. Este movimiento permite que la yerba no se moje en su totalidad y poder disfrutar más tiempo de este emblema nacional.

