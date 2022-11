Día nacional del mate: 5 tips para lograr su preparación ideal

Hoy, 30 de noviembre, se conmemora el Día Nacional del Mate, una de las bebidas más representativas de nuestro país, en homenaje al caudillo Andrés Guacurarí y Artigas. Conocido como «Andresito» fue el primer gobernador de origen indígena de la historia argentina y además fomentó la producción y distribución de la yerba mate.

Desterremos algunos mitos de esta gran infusión.



1.- “El mate no aporta nada, es como beber agua”. El mate cebado aporta polifenoles otorgando a esta bebida capacidades antioxidantes. A su vez, contienen vitaminas del grupo B, algunos minerales como magnesio y potasio y cafeína. Las investigaciones sugieren que la yerba mate tiene propiedades como las de ayudar a bajar el colesterol LDL, proteger el sistema hepático, estimular el sistema nervioso central y beneficiar el sistema cardiovascular; al día de la fecha la evidencia es insuficiente para afirmar esto.

2.- “Tomar mate adelgaza”. Como digo siempre, no hay alimentos que adelgacen o engorden. El mate puede consumirse tranquilamente en planes de descenso de peso, en forma de infusión en el desayuno o merienda, o como acompañamiento durante el día. Es importante no agregarle azúcar ya que de esa forma se convertiría en una bebida que aporta calorías vacías. Una práctica muy común, es la de reemplazar la comida con mate, con el objetivo de “engañar a la panza”, de esta forma, no solo podríamos llegar a excedernos con su consumo, si no también estamos perdiendo tiempo engañándonos cuando podrías estar trabajando en aprender hábitos sostenibles en el tiempo.

3.-“Desayunar solo mate está bien”. Si bien nadie dice que está bien o que está mal, que rompas tu ayuno nocturno únicamente con mate puede ser deficitario en relación a la incorporación de nutrientes. Lo ideal, para que el desayuno aporte todos los macronutrientes, nos sacie y nos prepare para el resto del día es que este conformado, en líneas generales, por una infusión, una fruta/verdura, cereales integrales, y alguna fuente de grasas saludables y proteínas. Esto no significa que no podamos desayunar con mate, pero si estamos buscando que nuestro desayuno sea completo e integre los nutrientes necesarios va a ser insuficiente.

4.- “Podes reemplazar el agua por mate”. No hay ninguna bebida que iguale la función hidratante del agua. Tomar mate tiene efecto diurético, es decir que favorece la eliminación de líquidos, por lo que debería ser un acompañamiento, no un sustituto, de tus dos litros de agua recomendados por día.



Para el desayuno, para la tarde, siempre le encontramos una buena razón.



5.- “Se puede tomar todo el mate que uno desee”. Si bien en este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la yerba mate, lo ideal es no excederse de 2 litros diarios ya que puede colaborar con algunos procesos inflamatorios.

6.-“Es lo mismo si es amargo o dulce”. Esto no es así, cuando agregamos azúcar al mate estamos transformándolo en una bebida favorecedora del sobrepeso y la obesidad. Lo ideal es acostumbrarnos a tomarlo amargo o endulzado con algún edulcorante. Stevia en hojas en una gran opción natural para los que no están acostumbrados al amargor del mate.

7.- “Puede producir acidez”. Así es, el mate posee compuestos que pueden irritar en caso de acidez gastico o algún malestar digestivo, en esos momentos se recomienda suspender su consumo.

*(MN 110351), médica especialista en nutrición y directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF



5 tips para prepararlo muy pero muy bien



1) Prestar atención a la temperatura del agua: Para preparar mates ideales la temperatura del agua debe mantenerse entre 70 a 80°C. El agua no debe estar tibia ni permitir que hierva.



2) No llenar a tope el mate de yerba: Lo ideales colocar la yerba en el mate hasta alcanzar solo las tres cuartas partes de este. Algunas personas los prefieren amargos otros dulces, eso queda a elección de cada uno.



3) ¡Muy importante! sacar el polvillo de la yerba: Para lograr esto se recomienda tapar, solo con una mano, la boca del mate invertirlo y agitarlo unos segundos. Esto permite deshacerse del polvillo que trae la yerba. Además, esto permite que la yerba quede recostada sobre una de las paredes del mate y quede un agujero pequeño.



4) Al momento de colocar el agua tibia, hacerlo en el hueco creado: Colocar el agua tibia permite que la yerba no se queme. Luego se recomienda no tomarlo directamente sino dejarlo reposar un momento y colocar la bombilla en el hueco.



5) Esencial, no mover la bombilla: Luego de estos pasos, ya se puede cebar y disfrutar del mate perfecto. Una regla de oro es no mover la bombilla y cebar siempre en el mismo lugar. Este movimiento permite que la yerba no se moje en su totalidad y poder disfrutar más tiempo de este emblema nacional.