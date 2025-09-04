Huevos con palta o tomate: cuál es la mejor combinación para un desayuno saludable

Algunos especialistas recomiendan alternar entre ambas combinaciones para aprovechar los beneficios de cada una. Imagen generada con IA

Los huevos son un clásico del desayuno saludable. Aportan proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y zinc. Incluirlos en la mañana ayuda a mantener la saciedad durante varias horas, lo que evita los picos de hambre y mejora el rendimiento físico e intelectual.

Huevos con palta: saciedad y grasas saludables

Fotos gentileza.-

La combinación de huevo con palta (o aguacate) es tendencia en el mundo del brunch. El motivo es claro: ambos alimentos aportan grasas insaturadas que cuidan el corazón, además de fibra y antioxidantes. Esta mezcla favorece la saciedad, ayuda a regular el colesterol y mantiene estables los niveles de energía durante toda la mañana. Es ideal para quienes buscan evitar los antojos hasta el almuerzo.

Huevos con tomate: frescura y antioxidantes

El tomate, por su parte, suma vitamina C, licopeno y agua, nutrientes que colaboran con la hidratación y la salud de la piel. El licopeno es un antioxidante que protege frente al envejecimiento celular y refuerza el sistema inmune. Un desayuno con huevos y tomate es más ligero, fresco y bajo en calorías, ideal para quienes prefieren comidas menos pesadas y más digestivas a primera hora.

¿Cuál elegir?

No hay una única respuesta: todo depende de la necesidad de cada persona.

Si buscás energía sostenida y saciedad , la palta es la mejor aliada.

, la palta es la mejor aliada. Si priorizás frescura, liviandad y un refuerzo antioxidante, el tomate gana la partida.

Lo importante es que ambas combinaciones parten de un alimento base muy nutritivo como el huevo y se adaptan a distintos estilos de vida.

Una opción aún mejor

Algunos especialistas recomiendan alternar entre ambas combinaciones para aprovechar los beneficios de cada una. Incluso, se pueden sumar los tres ingredientes en una misma preparación —omelette, tostada o ensalada— para obtener un desayuno completo, rico en proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.