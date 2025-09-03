Sexualidad y alimentación: un vínculo para una vida íntima saludable

Por Prof. Lic. Samuel B. García – Nutricionista – MP:108



La relación entre la alimentación y la salud sexual es un campo de creciente interés que demuestra cómo una dieta adecuada puede potenciar el bienestar íntimo. Diversos estudios han evidenciado que mantener una alimentación equilibrada no solo mejora la salud general, sino que también favorece la función sexual tanto en hombres como en mujeres.

¿Cómo influye la alimentación en la sexualidad?

La función sexual está estrechamente relacionada con la salud vascular y hormonal, sistemas que pueden ser optimizados mediante una nutrición adecuada. Por ejemplo, enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad y colesterol elevado, que suelen estar asociados a hábitos alimenticios inadecuados, afectan negativamente la vida sexual, aumentando el riesgo de disfunción eréctil y disminuyendo el deseo sexual.



Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, granos enteros, aceite de oliva y pescado, se ha asociado con una mejor circulación sanguínea, reducción del estrés oxidativo e inflamación, que son factores cruciales para mantener la función sexual óptima. De hecho, los hombres que siguen este patrón alimentario presentan menos prevalencia de disfunción eréctil y las mujeres experimentan una mejora significativa en su salud sexual.

¿Cómo influyen la obesidad y la diabetes en la salud sexual?

Para los hombres la obesidad, la diabetes y el colesterol alto influyen de manera significativa en la aparición de la disfunción eréctil, principalmente a través de mecanismos vasculares, hormonales y neurológicos.

Obesidad y disfunción eréctil: El exceso de grasa, especialmente grasa visceral, produce inflamación crónica y daño en el endotelio vascular, afectando la dilatación de los vasos sanguíneos y reduciendo el flujo sanguíneo al pene, necesario para lograr y mantener una erección.



Diabetes y disfunción eréctil: La diabetes afecta la disfunción eréctil dañando los nervios, vasos sanguíneos y el tejido eréctil del pene. El exceso continuo de glucosa daña el endotelio vascular, afectando la liberación de óxido nítrico, sustancia necesaria para la vasodilatación y llenado del pene con sangre.

Colesterol y disfunción eréctil: El colesterol alto contribuye a la disfunción eréctil por la acumulación de depósitos en las paredes arteriales (aterosclerosis), incluyendo las arterias que irrigan el pene. Esto obstruye el flujo sanguíneo esencial para lograr la erección. Uno de cada cinco pacientes con disfunción eréctil presenta colesterol elevado

Las mujeres se ven afectada negativamente por enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, principalmente por sus impactos hormonales, vasculares.

Diabetes y sexualidad femenina: La diabetes incrementa la prevalencia de disfunción sexual femenina, que incluye disminución del deseo, falta de lubricación vaginal, dolor durante el sexo y dificultad para alcanzar el orgasmo.



Obesidad, colesterol e hipertensión: La obesidad impacta la sexualidad femenina a través del desequilibrio hormonal, con aumento de estrógenos derivados del tejido adiposo que disminuyen la progesterona, hormona fundamental para el deseo sexual.

Tanto en hombres como mujeres existen efectos psicológicos y emocionales:

– La obesidad puede causar dismorfia corporal y baja autoestima, disminuyendo el interés y la satisfacción sexual.

– El estrés y la ansiedad derivados de estas enfermedades también contribuyen a la disminución de la libido.

Alimentos que mejoran la sexualidad

Existen alimentos específicos que favorecen la circulación sanguínea, aumentan la producción hormonal y aportan energía, contribuyendo a mejorar el rendimiento sexual y el deseo. Los más destacados son:

– Mariscos, en especial las ostras, ricas en zinc, clave para la producción de testosterona y aumento de la libido.



– Chocolate alto en cacao: Contiene flavonoides que mejoran el flujo sanguíneo hacia los órganos sexuales.

– Nueces y almendras: Fuentes de ácidos grasos omega-3 para una mejor circulación y función hormonal.

– Jengibre: Estimula la circulación sanguínea y la sensibilidad genital.

– Frutas ricas en antioxidantes: Frutillas, arándanos y frambuesas mejoran la circulación y protegen los vasos sanguíneos.



– Sandía: Contiene citrulina, que ayuda a relajar los vasos y mejorar la erección.

– Palta: Fuente de grasas saludables y vitamina E, favorece la salud cardiovascular y hormonal.

– Vegetales verdes oscuro, en especial los espárragos: Alto contenido de ácido fólico, que regula neurotransmisores relacionados con la respuesta sexual.

– Morrones: La capsaicina estimula la circulación y los nervios, aumentando la excitación.



– Higos, apio, canela y pescados en especial salmón: También reconocidos por sus efectos estimulantes en la sexualidad.

Complementos para potenciar resultados



* Reducir alimentos procesados, grasas saturadas y azúcares refinados, estos afectan negativamente la circulación y la función hormonal.

* Mantener una hidratación adecuada.

* Moderar el consumo de alcohol.

* Incorporar actividad física regular para mejorar la circulación y el bienestar general.

Además de elegir los alimentos recomendados, es fundamental evitar el exceso de grasas saturadas, frituras y consumo elevado de alcohol, ya que estos factores perjudican la salud cardiovascular y, por ende, la salud sexual. La actividad física regular complementa la alimentación saludable, ayudando a mantener un peso adecuado y una función sexual satisfactoria.

La alimentación no solo afecta el aspecto fisiológico sino también la confianza corporal y la percepción del bienestar sexual, elementos esenciales para una vida sexual plena y satisfactoria. Al incorporar a tu cotidiano una alimentación saludable se puede mejorar la salud sexual, al promover una mejor circulación sanguínea, equilibrio hormonal y mayor energía, impactando positivamente en la libido y el rendimiento sexual a corto plazo.